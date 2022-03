Diretta/ Taranto Avellino streaming video tv: irpini per il riscatto (Serie C)

DIRETTA TARANTO AVELLINO: OSPITI FAVORITI!

Taranto Avellino, in diretta mercoledì 15 marzo 2022 alle ore 14.30 presso lo stadio Erasmo Jacovone di Taranto, sarà una sfida valevole per la 32^ giornata del campionato di Serie C. Irpini a caccia di riscatto dopo lo scivolone interno contro il Palermo che ha rimesso in discussione la situazione per il piazzamento play off: al momento Avellino quarto a braccetto con il Monopoli e tallonato dagli stessi rosanero, in una classifica molto corta alle spalle del Bari capolista,

Non è in un momento brillante il Taranto, reduce da un pareggio sul campo del Cosenza e senza vittoria in campionato da 10 partite consecutive, con i pugliesi ora a +4 dalla zona play out, scivolati sensibilmente indietro in classifica. Nel match d’andata Avellino vincente 2-1 sul Taranto in casa, ultimo precedente in campionato disputato in casa dei pugliesi datato 16 dicembre 2011, fu il Taranto a imporsi con un secco 2-0 sugli irpini.

DIRETTA TARANTO AVELLINO STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Taranto Avellino è una di quelle che per questo turno di campionato saranno trasmesse sulla televisione satellitare, col match che sarà proposto su Sky Sport Uno. Per assistere alla partita di Serie C resta comunque valido l’appuntamento con il portale Eleven Sports, che fornisce tutte le gare del campionato in diretta streaming video: anche qui è possibile sottoscrivere un abbonamento, ma anche acquistare di volta in volta il singolo match.

PROBABILI FORMAZIONI TARANTO AVELLINO

Le probabili formazioni della diretta Taranto Avellino, match che andrà in scena allo stadio Erasmo Jacovone di Taranto. Per il Taranto, Giuseppe Laterza schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Chiorra; Riccardi, Benassai, Granata, Ferrara; Marsili, Di Gennaro, Labriola; Mastromonaco, Saraniti, Giovinco. Risponderà l’Avellino allenato da Carmine Gautieri con un 3-5-2 così schierato dal primo minuto: Forte; Dossena, Scognamiglio, Bove; Ciancio, Carriero, Aloi, Kragl, Tito; Kanoute, Maniero.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Taranto Avellino, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Taranto con il segno 1 viene proposta a una quota di 3.50, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.10, mentre l’eventuale successo dell’Avellino, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.10.



