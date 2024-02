DIRETTA/ Taranto Catania video streaming tv: ci sono già ben 48 precedenti! (Serie C, 24 febbraio 2024)

DIRETTA TARANTO CATANIA: TESTA A TESTA

La diretta della sfida che pone di fronte Taranto Catania evidenzia due squadre che all’interno della propria storia si sono affrontate in ben 48 occasioni. L’ago della bilancia pende dalle parti della formazione siciliana che ha ottenuto ben 19 successi; seguono i pareggi che risultano essere 17 mentre 12 le vittorie dei pugliesi. Tra le sfide da segnalare c’è sicuramente quella del 2002 giocata nel campionato di serie C1 e vinta dal Catania con il risultato di 3-0. Dopo un lungo digiuno le due formazioni sono tornate ad affrontarsi nel 2016 con ben due pareggi a reti bianche.

Nel 2021 il successo del Taranto con il risultato di 3-2 grazie alle reti firmate da Bellocq, Giovinco e Civilleri. Quest’ultimo centrocampista nato a Palermo attualmente in forza al Messina. L’ultima partita giocata tra queste due formazioni risulta essere quella della gara di andata, decisa dalla zampata al minuto 67 da parte dell’attaccante Samuel Di Carmine. (Marco Genduso)

DIRETTA TARANTO CATANIA VIDEO TV: DOVE VEDERLA?

Per seguire in diretta Taranto Catania ci sono varie modalità e anche per tutti i gusti: ad esempio si potrà vedere su Sky previo l’acquisto dell’abbonamento Calcio. Con le stesse modalità sarà possibili seguirla anche sulla piattaforma di streaming video di NowTv.

LA PRESENTAZIONE

Affrontiamo insieme un’altra diretta di Taranto Catania che sarà valevole per il 28esimo turno di Serie C, l’ora X è fissata per oggi 24 febbraio alle ore 16,15. I pugliesi arrivano a questa partita dopo una serie di risultati altalenanti, in cui hanno alternato vittorie e pareggi.

Il loro ultimo scontro è stato un emozionante 2-2 contro il Crotone, risultato che li ha mantenuti saldamente al quinto posto in classifica. Per il Catania invece, avendo recentemente sconfitto la Juve Stabia con un convincente 2-0 ha portato i siciliani al tredicesimo posto in classifica e li ha rinvigoriti per affrontare le prossime sfide con determinazione.

TARANTO CATANIA: PROBABILI FORMAZIONI

Arriviamo al momento delle probabili formazioni della diretta di Taranto Catania, iniziamo dai padroni di casa con Kanoute abbia un posto nell’undici titolare dopo la sua brillante prestazione della scorsa settimana, culminata con una doppietta.

Per il Catania, si prevede che Tello abbia un ruolo di spicco nell’undici titolare. Il centrocampista sarà fondamentale per guidare la squadra in cabina di regia e orchestrare la manovra di attacco. Grazie alla sua visione di gioco e alla capacità di distribuire palloni,

TARANTO CATANIA, LE QUOTE

TARANTO CATANIA, LE QUOTE

Concentriamoci ora sulle quote della diretta di Taranto Catania affidandoci al sito di Bwin: il bookmaker mette da favorita la squadra di casa con un 2,3 sulla scommessa, gli ospiti invece a 2,35. Il segno X invece a 2.











