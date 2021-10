Diretta/ Taranto Fidelis Andria streaming video tv: delicato derby pugliese (Serie C)

DIRETTA TARANTO FIDELIS ANDRIA: SFIDA AD ALTA TENSIONE

Taranto Fidelis Andria, in diretta mercoledì 20 ottobre 2021 alle ore 21.00 presso lo stadio Erasmo Jacovone di Taranto, sarà una sfida valevole per la decima giornata d’andata del campionato di Serie C. Un derby pugliese che arriva in una fase delicata per entrambe le squadre. Il Taranto dopo tre pareggi consecutivi è caduto pesantemente sul campo del Catanzaro ed ha dovuto fare dei passi indietro rispetto all’eccellente avvio di stagione in cui i rossoblu si erano affacciati anche verso la vetta della classifica.

DIRETTA/ Fidelis Andria Avellino (risultato finale 1-1): Benvenga firma il pari

Dall’altra parte la Fidelis Andria resta ultima in classifica, dopo tre sconfitte consecutive i biancazzurri sono tornati a fare punti pareggiando 1-1 in casa contro l’Avellino, restando comunque staccati di una lunghezza dal penultimo posto in classifica. Lo scorso anno le due squadre erano nello stesso girone del campionato di Serie D, 1-1 nell’ultimo precedente a Taranto datato 10 marzo 2021, al 28 ottobre 2018 risale l’ultimo successo dell’Andria, 1-3, allo stadio Jacovone. 2-0 per il Taranto nell’ultima vittoria interna rossoblu datata 18 settembre 2016.

Diretta/ Catanzaro Taranto (risultato finale 3-0): Vazquez su rigore per il tris

DIRETTA TARANTO FIDELIS ANDRIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv della partita Taranto Fidelis Andria di Serie C non sarà disponibile sui canali del satellite o del digitale terrestre. Per poter seguire la gara, come di consueto bisognerà essere abbonati alla piattaforma digitale Eleven Sport. Tramite l’applicazione dedicata è possibile accedere alla diretta streaming video, disponendo di una connessione ad internet e un dispositivo mobile come smartphone, tablet o PC. In alternativa è possibile utilizzare anche una Smart TV.

PROBABILI FORMAZIONI TARANTO FIDELIS ANDRIA

Le probabili formazioni della diretta Taranto Fidelis Andria, match che andrà in scena allo stadio Erasmo Jacovone di Taranto. Per il Taranto, Giuseppe Laterza schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Chiorra; Riccardi, Zullo, Benassai, Ferrara; Bellocq, Marsili, Labriola; Pacilli, Saraniti, Giovinco. Risponderà la Fidelis Andria allenata da Ciro Ginestra con un 3-5-2 così schierato dal primo minuto: Dini; Sabatino, Alcibiade, Carullo; Benvenga, Bonavolontà, Bolognese, Casoli, Zampano; Tulli, Alberti.

Video/ Taranto Vibonese (0-0) highlights: finisce a reti bianche (Serie C)

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match allo Jacovone di Taranto, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Taranto con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.30, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.o5, mentre l’eventuale successo della Fidelis Andria, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.15.



© RIPRODUZIONE RISERVATA