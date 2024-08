DIRETTA GIUGLIANO TARANTO, I TESTA A TESTA

Raccontando la diretta Giugliano Taranto diciamo che a questa partita non mancano i precedenti: sono esattamente dieci quelli disputati nel terzo millennio, dal 2000 a oggi il Giugliano si è imposto in cinque occasioni contro quattro vittorie del Taranto, un solo pareggio che è un match senza reti del marzo 2023, in casa della formazione campana. Lo scorso anno era arrivata una vittoria a testa per parte: quella del Giugliano, poiché si gioca oggi all’Alberto De Cristofaro, possiamo ricordarla ed era stato un 2-1 deciso in rimonta da Carmine De Sena e Gabriele Bernardotto, dopo la rete pugliese di Pietro Cianci.

Possiamo anche dire che il Taranto ha già vinto sul terreno di gioco del Giugliano, ma la volta più recente in cui questo è successo risale al settembre 2000: eravamo nel girone C di Serie C2 e la partita era finita 0-3, adesso il Taranto spera ovviamente di tornare a quel giorno perché iniziare con una vittoria esterna sarebbe molto importante, il Giugliano ha però dalla sua un trend abbastanza positivo e allora sarà molto interessante scoprire come andrà a finire questa diretta Giugliano Taranto che comincia tra poco. (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA GIUGLIANO TARANTO, STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

Come successo lo scorso anno, sarà possibile seguire tutta la Serie C abbonandosi a Sky o al servizio in streaming NOW TV che trasmetterà anche la diretta Giugliano Taranto. Anche noi metteremo a disposizione la nostra diretta testuale per tutti gli appassionati di questo campionato che avranno la possibilità di vivere le emozioni e le azioni salienti della partita attraverso aggiornamenti costanti.

TANTI VOLTI NUOVI

Dopo i primi turni di Coppa Italia Serie C, finalmente ricomincia anche il campionato di Serie C che vedrà la diretta Giugliano Taranto valevole per la prima giornata del Girone C. Il Giugliano avrà la fortuna di iniziare il proprio campionato tra le mura amiche del De Cristofaro che si accenderanno di passione venerdì 23 agosto con il calcio d’inizio fissato alle 20.45.

I padroni di casa sono reduci da due vittorie in Coppa Italia Serie C contro il Campobasso e la Casertana che stanno creando grandi speranze nei tifosi per la stagione che verrà. Eliminato subito e con una grande batosta, invece, il Taranto che ha salutato Ezio Capuano e si appresta ad affrontare la Serie C con Carmine Gautieri sulla panchina dopo il breve periodo che ha visto Michele Cazzarò perdere 6 a 0 contro il Benevento.

GIUGLIANO TARANTO, LE PROBABILI FORMAZIONI

Andiamo a vedere insieme anche quelle che sono le probabili formazioni della diretta Giugliano Taranto valevole per la prima giornata del Girone C di Serie C. Bertotto pronto a riconfermare una buona parte degli undici che hanno battuto la Casertana con il tridente Padula, D’Agostino e Masala che sosterrà il peso dell’attacco. In difesa, La Vardera potrebbe strappare la maglia da titolare a Oyewale come terzino di sinistra per completare una difesa con Caldore, Solcia e Valdesi.

Gautieri potrebbe anche decidere di cambiare il modulo del suo Taranto che, contro il Benevento, ha optano per un 5-4-1 molto difensivo. Tursi e Tancredi cercano una maglia da titolare con Cappilli, Santis e Enrici che rischiano di perdere il posto. Davanti ci sarà la riconferma di De Marchi che avrà sulle spalle il peso di un attacco che deve ritrovare brillantezza.