Diretta/ Taranto Monterosi streaming video tv: rossoblu quasi al vertice (Serie C)

Taranto Monterosi Tuscia, in diretta mercoledì 29 settembre 2021 alle ore 17.30 presso lo stadio Jacovone di Taranto, sarà una sfida valevole per la sesta giornata d’andata del campionato di Serie C. L’ultima vittoria contro il Latina ha portato i rossoblu pugliesi quasi al vertice: dopo il primo scivolone sul campo della Paganese il Taranto ha saputo immediatamente riscattarsi, confermando la sua attitudine da matricola terribile in questo campionato, ora a una sola lunghezza dal primo posto occupato dal Bari nel girone C.

Altra matricola il Monterosi Tuscia, con i viterbesi che stanno cercando di prendere le misure nel migliore dei modi al campionato. L’ultimo pari contro il Palermo, il secondo consecutivo, è stato comunque un risultato di prestigio per la squadra allenata da D’Antoni visto il blasone dell’avversario: l’obiettivo per il Monterosi è ora trovare la prima vittoria della sua storia tra i professionisti, per provare progressivamente a staccarsi dai bassifondi della classifica.

DIRETTA TARANTO MONTEROSI STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Taranto Monterosi non sarà disponibile sui canali sul satellite o sul digitale terreste. Per assistere alla partita di Serie C resta valido l’appuntamento con il portale Eleven Sports, che fornisce tutte le gare del campionato di terza serie in diretta streaming video: è possibile sottoscrivere un abbonamento, con formula mensile oppure per l’intera stagione.

PROBABILI FORMAZIONI TARANTO MONTEROSI

Le probabili formazioni della diretta Taranto Monterosi, match che andrà in scena allo Jacovone di Taranto. Per il Taranto, Antonio Laterza schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Chiorra; Riccardi, Zullo, Benassai, Ferrara; Bellocq, Marsili, Labriola; Santarpia, Saraniti, Giovinco. Risponderà il Monterosi Tuscia allenato da David D’Antoni con un 3-5-2 così schierato dal primo minuto: Borghetto; Tartaglia, Rocchi, Piroli; Cancellieri, Buono, Polito, Di Paoloantonio, Adamo; Costantino, Polidori.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match allo Jacovone di Taranto, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Taranto con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.00, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.25, mentre l’eventuale successo del Monterosi, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.65.



