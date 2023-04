DIRETTA/ Taranto Pescara video streaming tv: abruzzesi avanti nei precedenti ma…

DIRETTA TARANTO PESCARA: TESTA A TESTA

I testa a testa della diretta di Taranto Pescara hanno visto spesso trionfare i biancoazzurri, anche se l’ultima volta sono stati i rossoblu a portare a casa dei tre punti. Parliamo del 2-0 dell’andata, la seconda vittoria della storia del Taranto contro il Pescara dopo quella del 2002. Questa volta a risultare decisivi sono stati Manetta e Tommasini nell’arco del primo tempo.

Nei precedenti giocati in Puglia è sempre stata festa per il Pescara con tre vittorie, due pareggi e nessuna sconfitta. Le uniche volte che il Taranto è andato vicino a vincere sono state nei pareggi per 1-1 del 2007 e 2008. Per il resto sempre e solo Pescara con l’1-0 del 2001, il 4-0 del 2003 e infine un altro 1-0 datata 2010. Tutti questi incontri sono stati giocati in Serie C. (Aggiornamento di Christian Attanasio)

TARANTO PESCARA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Taranto Pescara non è una di quelle disponibili per questa giornata di campionato: la televisione satellitare ha scelto altre sfide per il turno (ma aggiornamenti e gol in tempo reale saranno visibili sul canale Diretta Gol) e dunque l’alternativa rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C. La visione di Taranto Pescara sarà dunque in diretta streaming video e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

ZEMAN TENTA IL COLPO IN TRASFERTA!

Taranto Pescara, in diretta sabato 8 aprile 2023 alle ore 14.30 presso lo stadio Erasmo Jacovone di Taranto, sarà una sfida valida per la 36^ giornata del campionato di Serie C. Si scontrano due allenatori di personalità, Eziolino Capuano e Zdenek Zeman, due filosofie diverse col Taranto reduce da una sconfitta sul campo del Crotone ma che comunque si è risollevato verso la salvezza grazie a una difesa granitica.

Dall’altra parte gli abruzzesi hanno calato il poker contro la Virtus Francavilla, 7 punti nelle ultime 3 partite per il Pescara che punta a chiudere la regular season sul podio nel girone C, con il terzo posto ormai blindato con 4 lunghezze di vantaggio sulle quarte. All’andata Taranto vincente con un secco 0-2 a Pescara, gli abruzzesi hanno vinto invece di misura l’ultimo precedente di campionato allo “Jacovone”, datato 21 marzo 2010.

PROBABILI FORMAZIONI TARANTO PESCARA

Le probabili formazioni della diretta Taranto Pescara, match che andrà in scena allo stadio Erasmo Jacovone di Taranto. Per il Tarano, Ezio Capuano schiererà la squadra con un 3-5-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Vannucchi; Evangelisti, Antonini, Sciacca; Ferrara, Romano, Provenzano, Mazza, Mastromonaco; Bifulco, Tommasini. Risponderà il Pescara allenato da Zdenek Zeman con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Plizzari; Cancellotti, Brosco, Mesik, Milani; Rafia, Palmiero, Kraja; Merola, Lescano, Kolaj.

TARANTO PESCARA LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Taranto Pescara, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie C. La vittoria del Taranto con il segno 1 viene proposta a una quota di 3.30, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.10, mentre l’eventuale successo del Pescara, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.05.

