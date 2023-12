DIRETTA TARANTO PIACENZA/ Video streaming Rai: dominio emiliano in passato (SuperLega 8 dicembre 2023)

DIRETTA TARANTO PIACENZA: I TESTA A TESTA

La diretta di Taranto Piacenza ci presenta cinque precedenti, con un quadro netto: sono infatti quattro le vittorie della Gas Sales a fronte di una sola vittoria della Prisma, Taranto ha ottenuto il suo successo in una partita casalinga andata in scena proprio nella nona giornata della stagione 2021-2022. All’epoca però la sfida valeva per il girone di ritorno; la squadra pugliese si era imposta per 3-1 con i parziali di 25-19, 25-23, 25-27, 25-22, rischiando anche di chiudere con un netto 3-0. Per il resto però Piacenza ha avuto vita facile o quasi; nell’ultima giocata, in Emilia per la sesta di ritorno dell’ultima SuperLega, ha vinto al tie break dopo essere stata rimontata da 2-0.

Va detto che la diretta di Taranto Piacenza va in scena dalla stagione 2021-2022, la prima della Prisma in SuperLega, e che gli incroci sono dispari perché due anni fa le due squadre si erano fronteggiate anche nei playoff per i piazzamenti dalla quinta all’ottava posizione: in quell’occasione, in casa di Taranto, Piacenza aveva ottenuto un successo rotondo anche se in tre set combattuti, i parziali dello 0-3 erano stati infatti 25-27, 20-25, 24-26. Il tie break che abbiamo appena raccontato resta invece l’unico mai disputato tra le due squadre, vedremo come andranno le cose questa sera. (agg. di Claudio Franceschini)

TARANTO PIACENZA DIRETTA STREAMING VIDEO TV: COME VEDRE LA PARTITA

La diretta tv di Taranto Piacenza sarà in chiaro per tutti: la partita di volley SuperLega viene infatti trasmessa su Rai Sport, canale 57 del vostro telecomando, e bisogna ricordare che in assenza di un televisore le immagini saranno fornite anche in diretta streaming video, senza costi aggiuntivi e visitando il sito di Rai Play oppure installando e attivando la relativa app su dispositivi come PC, tablet e smartphone. La mobilità, per questa e tutte le altre partite del campionato, viene garantita anche dalla piattaforma Voilleyballworld.net: in questo caso bisognerà aver sottoscritto un abbonamento al servizio. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAIPLAY, TARANTO PIACENZA

OCCASIONE GAS SALES!

Taranto Piacenza, che verrà diretta dagli arbitri Roberto Boris e Dominga Lot, si gioca alle ore 20:30 di venerdì 8 dicembre presso il PalaMazzola: è l’anticipo nella nona giornata di volley SuperLega 2023-2024, anche se bisogna dire che questa giornata è stata inaugurata da Perugia Padova andata in scena oltre due settimane fa. È una bella occasione per Piacenza, che dopo aver battuto 3-0 Verona ha confermato il terzo posto in classifica, ma è staccata dalle prime due e dunque vuole se non altro provare a rifarsi sotto; certamente la Gas Sales parte favorita questa sera.

Taranto infatti è l’unica squadra ad essere ancora a zero vittorie in SuperLega: in classifica è davanti a Catania avendo raccolto un maggior numero di punti, ma comunque la sua situazione è pessima e il rischio è addirittura quello di chiudere il girone di andata senza vittorie. Vedremo cosa accadrà nella diretta di Taranto Piacenza, mentre aspettiamo che la partita si giochi facciamo qualche rapida considerazione sui temi principali che potrebbero emergere dalla serata del PalaMazzola, dedicata al campionato maschile di volley.

DIRETTA TARANTO PIACENZA: RISULTATI E CONTESTO

Con la diretta di Taranto Piacenza raccontiamo una partita che potrebbe essere scontata: la Gas Sales ha ripreso slancio anche in Champions League, la vittoria di Lisbona è stata preziosa per rimettere la squadra emiliana in corsa per la qualificazione mentre in SuperLega l’obiettivo principale è quello di avere il fattore campo a favore almeno nel primo turno dei playoff, al momento Perugia e Trento sembrano essere su un altro livello mentre Piacenza sta ottimamente tenendo alle spalle Monza e soprattutto Civitanova, dunque potendo sperare concretamente nella Top 2.

Taranto si era già salvata con il fiatone l’anno scorso, e in questa stagione lo scenario sembra doversi ripetere: certamente la Prisma potrebbe avere qualche punto in più perché cinque delle otto sconfitte sono arrivate al tie break (compresa l’ultima, in casa contro Modena), la squadra pugliese dunque è viva ma ha bisogno di alzare il suo livello se vuole confermare la massima categoria del volley italiano. Non sembra essere questa la partita più giusta per sbloccarsi ma vedremo, per Taranto potrebbe anche arrivare una grande serata…











