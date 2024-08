DIRETTA LECCE MANTOVA, PARLA IL GRANDE EX

Per ingannare l’attesa della diretta di Lecce Mantova, diamo spazio alle parole di un grande ex dei salentini, cioè l’allenatore Luigi De Canio, che ha parlato dei giallorossi in una intervista per La Gazzetta del Mezzogiorno: “La continuità è sempre una buona strada. Gotti è bravo a migliorare i singoli attraverso la qualità del gioco d’assieme. Il sodalizio giallorosso ha fatto un’ottima scelta, anche perché il mister e lo staff hanno ottenuto risultati positivi. Il Lecce ha una politica societaria ben precisa. Sta nascendo un organico equilibrato in tutti i settore, ricco di ragazzi dalle interessanti potenzialità. Si dovrà battagliare incontro dopo incontro”.

Tante parole di elogio, che secondo De Canio il Lecce ha meritato perché “essere riuscito a restare in massima serie mantenendo in ordine i conti è come uno scudetto”. Attenzione però all’odierno esordio ufficiale contro il Mantova per i trentaduesimi di Coppa Italia: “Per il Lecce sarà la classica partita trappola. Se si qualificherà avrà fatto ciò che tutti si aspettano, al contrario avrà steccato la prima uscita”. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DOVE VEDERE LECCE MANTOVA, DIRETTA STREAMING TV

Se volete vedere la partita tra Lecce Mantova, valevole per i 32esimi di finale di Coppa Italia, vi basterà collegarvi a Italia 1, canale 6 del digitale terrestre sotto la rete Mediaset.

Nel caso non fosse possibile vedere il match attraverso la tv, la soluzione è letteralmente a portata di mano: l’app Infinity, scaricabile su smartphone, tablet e pc, vi permetterà di assistere all’evento senza costi.

I PUGLIESI ALLA PRIMA STAGIONALE

Comunque andrà, sarà un grande banco di prova: la diretta Lecce Mantova, che si gioca oggi 12 agosto alle 1830, rappresenta per gli ospiti la possibilità di misurarsi da neopromossa in Serie B contro una squadra di Serie A rodata come i giallorossi pugliesi.

Il Lecce ha avuto un precampionato non positivo dal punto di vista dei risultati. Dopo il successo per 3-0 contro il Brema trascinati da un super Krstovic (doppietta), sono arrivate tre sconfitte di fila contro Galatasaray, Huddersfield e Nizza.

Il Mantova si è preparato per la Coppa Italia sfidando due squadre di Serie A. La prima è stata il Napoli, sconfitta per 3-0 con gol di Lindstorm, Spinazzola e Cheddira, mentre la seconda col Genoa (3-2). L’esordio ufficiale è arrivato con la Torres ai 64esimi col risultato di 2-1.

PROBABILI FORMAZIONI LECCE MANTOVA

Per presentare ancora meglio la sfida, diamo un’occhiata a quelle che sono le probabili formazioni Lecce Mantova. I giallorossi scenderanno in campo allenati da Gotti con il 4-2-3-1. In porta Falcone, quartetto arretrato composto da Gendrey, Baschirotto, Gaspar e Gallo. Ramadani e il nuovo arrivato Pierret giocheranno a centrocampo con Oudin, Marchwinski e Tete Morente dietro a Krstovic.

Per il Mantova di Posazzini l’assetto tattico più quotato è il 3-5-2. Tra i pali Festa, difeso qualche metro più avanti da Maggioni, Redolfi, e Brignani. Panizzi e Galuppini agiranno da esterni con l’ex Sampdoria Trimboli, Burrai e Wieser nella zona nevralgica del campo. In attacco Mancuso e Aramu.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE LECCE MANTOVA

Per chi fosse interessato alle scommesse Lecce Mantova, dare uno sguardo alle quote sarà sicuramente un aiuto. Partiamo dalla squadra favorita ovvero i padroni di casa che vengono dato a 1.40. La X del pari è offerta a 4.25 mentre il 2 fisso a 7.

Molto simili le quote tra Over e Under 2.5, rispettivamente a 1.88 e 1.98. Gap che aumenta se invece andiamo a controllare i segni Gol (2.05) e No Gol (1.70).