DIRETTA SALERNITANA SPEZIA, LA PAROLA A MARTUSCIELLO

Giovanni Martusciello ha presentato la diretta di Salernitana Spezia, naturalmente dal punto di vista dei padroni di casa, quindi noi ci affidiamo alle parole dell’allenatore nella conferenza stampa della vigilia per avvicinarci a questo incontro di Coppa Italia: “La prima gara ufficiale è sempre un’emozione. Scenderemo in campo davanti ai nostri tifosi dopo un mese di lavoro assieme: siamo alle prove generali del campionato e vorremmo ben figurare davanti al nostro pubblico”, si può leggere sul sito Internet ufficiale della Salernitana.

Il nuovo mister Martusciello ha poi voluto lanciare una sorta di vero e proprio ‘appello’ indirizzato a tutti i tifosi della Salernitana in vista del debutto ufficiale stagionale nel 2024-2025: “Chi sarà sugli spalti dell’Arechi domani (oggi, ndR) è perché ama la Salernitana e noi dobbiamo fare in modo che questo amore rifiorisca. Ci vuole tempo, siamo appena all’inizio e bisogna provare a partire col piede giusto soprattutto sotto il profilo dell’approccio, al di là del risultato”. Per scoprire quale sarà l’esito, ancora qualche ora di pazienza… (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DOVE VEDERE SALERNITANA SPEZIA, DIRETTA STREAMING TV

La diretta tv di Salernitana Spezia sarà disponibile gratuitamente e in chiaro per tutti su 20 Mediaset. L’emittente televisiva detiene tutti i diritti per la trasmissione della coppa nazionale.

Se per qualsiasi motivo non siete in grado di vedere la partita davanti al televisione, vi basterà collegarvi ad Infinity (app Mediaset) su qualsiasi dispositivi.

AQUILOTTI IN TRASFERTA

Ci siamo, la diretta Salernitana Spezia, oggi 12 agosto 2024 alle ore 2045, è alle porte. Il turno dei 32esimi di Coppa Italia ha riservato questa interessante sfida tra i campani e i liguri che si giocano la qualificazione e il posto ai 16esimi contro l’Udinese che ha eliminato 4-0 l’Avellino.

I campani hanno giocato tre amichevoli dopo la retrocessione della scorsa stagione in Serie B con l’ultimo posto a 17 punti. La Salernitana ha vinto agilmente contro la Delfino Curi Pescara, perso col Volos e pareggiato contro il Bari.

Quattro invece le amichevoli dello Spezia che dopo aver pareggiato con l’Arminia Bielefled e perso contro l’Empoli è riuscito a battere il Bochum per 3-1, squadra di Bundesliga, e con un netto 5-2 la Fezzanese (Serie D Girone A).

PROBABILI FORMAZIONI SALERNITANA SPEZIA

Le probabili formazioni Salernitana Spezia aumenteranno l’attesa considerando il match da dentro o fuori. Gli eroi in granata si disporranno nel 4-3-3. Sepe in porta, difesa a quattro con Gentile, Daniliuc, Bronn e Njoh. A centrocampo Legowski, Amatucci e Coulibaly M. ritrovano il loro posto con Dia, Valencia, ma è presto.

Risponde lo Spezia col modulo 3-4-1-2. Tra i pali sarà presente Sarr con Mateju e Hristov insieme a Bertola. Nella zona nevralgica del campo ci saranno Elia, Cassata, Nagy e Reca. In avanti spazio a Verde-Esposito dietro a D’Angelo..

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE SALERNITANA SPEZIA

Le quote per scommette su Salernitana Spezia sono molto più equilibrata di cosa si possa pensare. Il successo degli ospiti nei novanta minuti è dato a 3.30 rispetto ai 2.20 messo a referto anche da bet365.

L’esisto Over 2.5, vale a dire almeno tre gol nel corso dei novanta minuti, è offerto a 1.80 mentre il No Gol a 2.20.