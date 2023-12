DIRETTA/ Piacenza Verona (risultato 0-0) streaming video Rai: in campo, via! (volley, oggi 3 dicembre 2023)

DIRETTA PIACENZA VERONA (RISULTATO 0-0): SI GIOCA!

Ci siamo, finalmente sta per cominciare la diretta di Piacenza Verona. Dopo avere letto le parole sulla sponda emiliana, diamo spazio anche alle dichiarazioni di Radostin Stoytchev, allenatore della Rana Verona, che in conferenza stampa ha presentato così la sfida di oggi: “Piacenza, come altre due o tre squadre è attrezzata con ambizioni di vincere. Giocatori come Lucarelli, Brizard, Leal, Simon non hanno bisogno di grandi presentazioni, sono bravi in battuta e nella gestione soprattutto del cambio palla, quindi mi aspetto una partita, come sempre, complicata e contro un avversario davvero molto forte. Dovremo essere bravi nel nostro cambio palla, ricevendo bene e sfruttando al meglio le possibilità che ci si presenteranno”.

Quanto alla condizione della sua squadra, niente alibi per le assenze: “A me interessa focalizzarmi sui giocatori che abbiamo a disposizione, perché è con loro che dobbiamo vincere. Preferisco concentrarmi su come farli migliorare, come preparare tatticamente la partita e come insegnare lo spirito e l’approccio giusto con cui affrontare le gare. Qualche miglioramento lo abbiamo visto ultimamente come organizzazione e in certi fondamentali, però non è sufficiente. Mi interessa che ci sia una crescita in tutte le componenti del nostro gioco”. Adesso tuttavia sarà il campo ad emettere i suoi verdetti: diamo inizio alla diretta di Piacenza Verona! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA PIACENZA VERONA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Piacenza Verona sarà garantita in chiaro per tutti su Rai Sport, canale numero 58 del telecomando e “casa” ormai abituale per il volley; ciò significa evidentemente che sarà disponibile anche la diretta streaming video di Piacenza Verona, offerta sempre per tutti tramite il sito oppure l’applicazione del servizio Rai Play – la prima parte sarà tra l’altro solo in streaming per sovrapposizione con lo sci. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAI PLAY DI PIACENZA VERONA

PIACENA VERONA: GAS SALES FAVORITA!

Piacenza Verona, diretta dagli arbitri Umberto Zanussi e Stefano Caretti, si gioca naturalmente presso il Pala Banca della città emiliana con fischio d’inizio alle ore 20.30 di questa sera, domenica 3 dicembre 2023, per l’ottava giornata del campionato di Superlega di volley maschile edizione 2023-2024, che entra dunque sempre più nel vivo. La classifica ci dice che la diretta di Piacenza Verona offrirà obiettivi diversi alle due formazioni, dal momento che i padroni di casa emiliani hanno già conquistato 14 punti mentre gli ospiti veneti sono a quota 7, esattamente la metà dei punti degli avversari odierni.

In effetti sono anche differenti gli obiettivi stagionali: la Gas Sales Bluenergy Piacenza è una delle nostre tre rappresentanti in Champions League e naturalmente punta ad essere protagonista anche ai vertici della Superlega e portare a casa qualche trofeo, come la Coppa Italia della scorsa stagione; la Rana Verona deve invece innanzitutto pensare alla lotta per la salvezza e naturalmente per gli scaligeri ottenere punti nella difficile trasferta a Piacenza sarebbe davvero prezioso. Potranno esserci sorprese o tutto andrà secondo le previsioni nella diretta di Piacenza Verona?

DIRETTA PIACENZA VERONA: RISULTATI E CONTESTO

Verso la diretta di Piacenza Verona, presentiamo in breve il rendimento delle due squadre. Piacenza come accennato sta disputando anche la Champions League, nella quale finora ha una vittoria e una sconfitta in due partite, mentre in Superlega occupa il quarto posto a quota 14 punti, frutto di quattro vittorie e tre sconfitte. Debutto eccellente con i successi a pieni punti contro il Padova, a Milano e contro Catania nelle prime tre giornate, poi ecco la sconfitta per 3-1 sul campo dei campioni d’Italia di Trento, seguita dalla vittoria per 3-1 contro Cisterna. Infine, ecco due sconfitte per 3-2 a Perugia e Monza, trasferte che hanno comunque portato un punto a testa per Piacenza su campi difficilissimi.

Adesso tuttavia serve tornare alla vittoria, gli emiliani ci proveranno contro Verona, che come detto non naviga invece in acque esaltanti avendo finora ottenuto solamente 7 punti con due vittorie, entrambe per 3-1. La prima tra l’atro arrivò al debutto contro Taranto, poi ecco un punto alla seconda giornata in virtù della sconfitta casalinga per 2-3 contro Modena e infine un altro successo contro Catania, però alla quarta giornata. Questo significa che gli scaligeri non fanno punti da tre partite, cambierà qualcosa con la diretta di Piacenza Verona?











