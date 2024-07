DIRETTA TENNIS OLIMPIADI PARIGI 2024, STREAMING VIDEO RAI: PROGRAMMA IN RITARDO (OGGI DOMENICA 28 LUGLIO)

Oggi domenica 28 luglio è il secondo giorno per il cammino della diretta tennis Olimpiadi Parigi 2024, appuntamento di enorme fascino sui campi in terra rossa del Roland Garros, quindi davvero nel cuore del tennis anche nella sua “normale” attività. Volendo provocare un po’, potremmo dire che in effetti i Giochi Olimpici non sono così importanti nel mondo del tennis, con l’attività dei normali tornei dei circuiti ATP e WTA che prosegue imperterrita, ma naturalmente la gloria delle Olimpiadi ha un valore speciale, specie se si gioca al Roland Garros, come già a Wimbledon, che fu sede del tennis a Londra 2012.

Possiamo poi aggiungere che c’è anche un problema pratico, cioè la pioggia che ieri ha decisamente turbato il programma, perché si è giocato solo sui campi al coperto, compresa la partita di Jasmine Paolini, tra le grandi favorite perché meno di due mesi fa arrivò in finale al Roland Garros e poi anche a Wimbledon, quindi è tra le donne di punta della diretta tennis Olimpiadi Parigi 2024, con il piede giusto al momento grazie alla vittoria al debutto contro la rumena Bogdan.

COME VEDERE LA DIRETTA TENNIS OLIMPIADI 2024 IN STREAMING VIDEO TV

Difficilmente ci sarà ampio spazio in chiaro per la diretta tv tennis Olimpiadi Parigi 2024 tra Rai Due e Rai Sport, anche se certamente saremo informati sugli esiti dei match degli italiani e magari i momenti salienti saranno pure trasmessi già dalle prime fasi dei vari tornei che per ora sono evidentemente al primo turno, in televisione così come tramite la diretta streaming video che sarà garantita per tutti su Rai Play tramite sito o applicazione.

I canali di Eurosport, che sono in maggior numero, daranno sicuramente maggiore spazio al tennis, ma se volete essere sicuri di poter seguire ciò che volete, il fondamentale punto di riferimento sarà senza dubbio Discovery Plus, la piattaforma che trasmette integralmente le Olimpiadi Parigi 2024 e quindi anche tutte le partite del tennis. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAIPLAY, OLIMPIADI 2024 PARIGI

DIRETTA TENNIS OLIMPIADI PARIGI 2024: SI RINCORRE

La pioggia può essere un problema per la diretta tennis Olimpiadi Parigi 2024, perché nei calendari internazionali c’è una sola settimana disponibile e bisognerà provare a completare ben cinque tornei, cioè singolare e doppio sia maschili sia femminili e in più il doppio misto. Ci riproveranno oggi anche due azzurri che avrebbero dovuto debuttare già oggi, cioè l’oriundo italo-argentino Luciano Darderi che affronterà lo statunitense Tommy Paul, mentre tra le donne ecco Elisabetta Cocciaretto, che dovrà sfidare la russa Diana Shnaider, in gara come atleta neutrale a titolo individuale considerata l’esclusione del suo Paese a livello complessivo.

Andrea Vavassori sarà particolarmente impegnato, perché lo specialista del doppio è stato inserito anche nel tabellone del singolare, per sostituire l’ammalato Jannik Sinner. Dovrebbe debuttare anche Lorenzo Musetti, che appena ieri sera ha giocato la finale del torneo di Umago, in Croazia: questo è il tennis, bisogna farsene una ragione e sperare che almeno il meteo dia pace ai campi del Roland Garros e di conseguenza alla diretta tennis Olimpiadi Parigi 2024.