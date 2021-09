Diretta cronometro Mondiali ciclismo 2021/ Streaming video Rai: ecco Ganna

DIRETTA CRONOMETRO UOMINI MONDIALI CICLISMO 2021: GANNA IL VINCITORE?

La diretta della cronometro dei Mondiali ciclismo 2021 sarà oggi pomeriggio, domenica 19 settembre 2021, un appuntamento imperdibile per aprire la rassegna iridata ospitata quest’anno in Belgio, anche perché il nostro Filippo Ganna sarà naturalmente fra i principali favoriti per il titolo di campione del Mondo a cronometro. Per l’azzurro sarebbe un bis dopo la vittoria dell’anno scorso ad Imola e la ciliegina sulla torta di un 2021 che per Ganna resterà nella storia per l’oro olimpico con record del Mondo del quartetto dell’inseguimento a squadre su pista.

Attenzione alla novità nel programma: di solito la cronometro degli uomini professionisti si correva al mercoledì, cioè come ultima prova contro il tempo prima di dare spazio alle prove in linea, mentre quest’anno alla cronometro è stata data la ribalta della domenica per aprire i Mondiali di ciclismo 2021 che ci terranno compagnia poi naturalmente fino a domenica prossima, quando i professionisti saranno di nuovo protagonisti con la gara in linea. Inoltre è passata appena una decina di giorni dalla cronometro degli Europei a Trento, dunque i potenziali favoriti potrebbero essere gli stessi, a cominciare dallo svizzero Stefan Kung che vinse davanti a Ganna e al belga Remco Evenepoel, che stavolta gareggerà in casa, al pari di Wout Van Aert che ha rinunciato agli Europei per concentrarsi solo sui Mondiali. Bisognerà poi ovviamente aggiungere i non europei, ma i favoriti sembrano essere tutti del Vecchio Continente, magari compreso Tadej Pogacar. La diretta della cronometro ai Mondiali ciclismo 2021 si annuncia davvero intrigante e speriamo anche… azzurra.

DIRETTA CRONOMETRO UOMINI MONDIALI CICLISMO 2021 IN STREAMING VIDEO TV

La diretta tv della cronometro ai Mondiali ciclismo 2021 sarà garantita in chiaro per tutti su Rai Due, naturalmente canale numero 2 del telecomando, dove la prova contro il tempo sarà visibile dalle ore 14.45 fino alle 17.15 per coprire naturalmente anche le premiazioni, di conseguenza sarà disponibile per tutti anche la diretta streaming video, naturalmente offerta da Rai Play tramite sito o applicazione. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO SU RAI2

PERCORSO E ORARI DELLA CRONOMETRO UOMINI MONDIALI CICLISMO 2021

Per presentare al meglio la diretta della cronometro dei Mondiali ciclismo 2021, andiamo naturalmente a descrivere il tracciato della odierna prova contro il tempo, che essendo riservata ai professionisti sarà lunga ben 43,3 km (una scelta diversa rispetto agli Europei, quando il tracciato della crono era uguale per tutti). Il percorso andrà dalla sede di partenza Knokke-Heist fino a Bruges, che ospiterà l’arrivo di tutte le cronometro di questi Mondiali prima di cedere il palcoscenico alla città di Lovanio, protagonista delle gare in linea.

Torniamo però all’attualità di questa cronometro, apertura di lusso dei Mondiali: la partenza sarà dunque da Knokke-Heist, dove il primo ciclista in gara prenderà il via alle ore 14.30, mentre l’arrivo dell’ultimo atleta sarà prevista poco prima delle ore 17.00 a Bruges. Il percorso sarà quasi completamente pianeggiante, dunque ideale per sviluppare la massima velocità ed esaltare gli specialisti delle prove contro il tempo. Le difficoltà principali saranno di conseguenza legati alla lunghezza di ben 43,3 km (attenzione a dosare lo sforzo nel modo giusto) e al vento, che in quella zona delle Fiandre può essere un’insidia. Poi non ci resterà che incrociare le dita per Filippo Ganna, senza dimenticare che grazie alla presenza del campione del Mondo possiamo schierare tre atleti e certamente pure Edoardo Affini e Matteo Sobrero possono fare bene…

