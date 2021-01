Diretta/ Teramo Avellino (Serie C) streaming video e tv: scontro al terzo posto

DIRETTA TERAMO AVELLINO: SFIDA DA ALTA CLASSIFICA!

Teramo Avellino, in diretta dallo stadio Bonolis di Teramo, in programma sabato 9 gennaio 2020 alle ore 17.30, sarà una sfida valevole per la diciottesima giornata d’andata del campionato di Serie C nel girone C. Scontro al terzo posto tra due squadre che hanno chiuso il 2020 in maniera diversa. Dopo essere stato la rivelazione di inizio stagione, il Teramo ha sensibilmente frenato, ritrovandosi ad ottenere 4 pareggi e 2 sconfitte nelle ultime 6 sfide disputate in campionato. L’ultimo ko è arrivato proprio lo scorso 23 dicembre sul campo del Bisceglie, una sconfitta inaspettata ma che forse ha messo in evidenza la stanchezza della formazione abruzzese dopo la partenza sprint. L’Avellino invece, pur tra alti e bassi, ha saputo scalare la classifica, andando avanti da 8 partite consecutive alternando una sconfitta e una vittoria sistematicamente. Anche prima di Natale gli irpini hanno prima perso nettamente a Bari per poi battere in casa la Vibonese. Un rendimento a singhiozzo che è bastato però per agganciare il gruppo delle terze, con Foggia, Catanzaro e lo stesso Teramo: sarà una corsa a 4, al momento, per capire quale squadra potrà piazzarsi dietro le battistrada Ternana e Bari.

DIRETTA TERAMO AVELLINO IN STREAMING VIDEO: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Teramo Avellino non viene trasmessa sui canali della nostra televisione: l’appuntamento è riservato alla piattaforma Elevensports, che trasmette le partaite del campionato di Serie C in diretta streaming video sia attraverso la propria piattaforma, ma anche in chiaro sul sito elevensports.it e attraverso i profili ufficiali social su Facebook e Twitter. Per assistere al match dovrete dunque dotarvi di apparecchi mobili come PC, tablet o smartphone oppure utilizzare una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI TERAMO AVELLINO

Le probabili formazioni di Teramo Avellino, sfida che andrà in scena presso lo stadio B0nolis di Teramo. I padroni di casa saranno schierati dal tecnico Massimo Paci con un 4-2-3-1: Lewandowski; Lasik, Diakite, Soprano Tentardini; Arrigoni, Viero; Santoro, Mungo, Costa Ferreira; Pinzauti. Gli ospiti guidati in panchina da Piero Braglia schiereranno questo undici dal primo minuto, con un 4-4-2 come modulo di partenza: Forte; Rizzo, Miceli, Rocchi, L. Silvestri; Adamo, Bruzzo, D’Angelo, Tito; Bernardotto, Maniero.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla sfida del campionato di Serie C tra Teramo e Avellino, l’agenzia di scommesse Snai offre le quote sul match con la vittoria interna fissata a 2.25, l’eventuale pareggio proposto a una quota di 3.00, mentre chi vorrà puntare sull’affermazione in trasferta, la quota offerta è di 3.10.

