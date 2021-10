Diretta/ Teramo Cesena streaming video tv: club in ascesa (Serie C)

DIRETTA TERAMO CESENA: OSPITI FAVORITI!

Teramo Cesena, in diretta sabato 23 ottobre 2021 alle ore 17.30 presso lo stadio Gaetano Bonolis di Teramo, sarà una sfida valevole per l’undicesima giornata d’andata del campionato di Serie C. Confronto tra formazioni in grande ascesa, pareggiando 1-1 in casa del Grosseto il Teramo ha centrato il suo quinto risultato utile consecutivo, mettendosi ormai alle spalle un inizio di torneo abbastanza incerto. Abruzzesi ora fuori dalla zona play out, anche se di un solo punto, e convinti di acquisire sempre maggiore solidità partita dopo partita.

Ha conquistato il secondo posto il Cesena, battendo il Pontedera in casa e ottenendo la terza vittoria nelle ultime quattro partite disputate. I bianconeri restano dietro solamente la Reggiana capolista a 3 lunghezze di distanza e hanno trovato una continuità invidiabile dopo il ko interno contro il Modena. Incrocio fra Teramo e Cesena che non si è mai presentato nelle ultime stagioni, i romagnoli proveranno a far valere quella che è la miglior difesa del girone appena dietro la Reggiana.

DIRETTA TERAMO CESENA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Teramo Cesena è una di quelle che per questo turno di campionato saranno trasmesse sulla televisione satellitare, col match che sarà proposto sul canale numero 254 di Sky. Per assistere alla partita di Serie C resta comunque valido l’appuntamento con il portale Eleven Sports, che fornisce tutte le gare del campionato in diretta streaming video: anche qui è possibile sottoscrivere un abbonamento, ma anche acquistare di volta in volta il singolo match.

PROBABILI FORMAZIONI TERAMO CESENA

Le probabili formazioni della diretta Teramo Cesena, match che andrà in scena allo stadio Gaetano Bonolis di Teramo. Per il Teramo, Federico Guidi schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Tozzo, Bouah, Soprano, Piacentini, Rillo; VIero, Arrigoni, Mungo; Malotti, Bernardotto, Di Dio. Risponderà il Cesena allenato da William Viali con un 4-3-1-2 così schierato dal primo minuto: Nardi; Munari, Mulè, Gonnelli, Favale; Ardizzone, Rigoni, Missiroli; Pierini, Bortolussi, Tonin.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match allo stadio Bonolis, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Siena con il segno 1 viene proposta a una quota di 3.60, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.15, mentre l’eventuale successo del Pescara, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.05.



