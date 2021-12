Diretta/ Teramo Entella streaming video tv: abruzzesi in crisi nera (Serie C)

DIRETTA TERAMO ENTELLA: SFIDA COMBATTUTA!

Teramo Entella, in diretta mercoledì 22 dicembre 2021 alle ore 18.00 presso lo stadio Gaetano Bonolis di Teramo, sarà una sfida valevole per la prima giornata di ritorno del campionato di Serie C. Abruzzesi in crisi nera dopo una sfilza di pesanti sconfitte: nel mezzo c’è stata la vittoria di Pontedera ma il Teramo nelle ultime 4 partite ha subito un poker a Carrara, un altro 0-4 ma in casa contro l’Ancona Matelica e poi ha subito 5 gol contro la capolista Reggiana. Numeri da brivido che hanno fatto scivolare i Diavoli in zona play out.

Diretta/ Fermana Entella (risultato 1-1) streaming video tv: e Bolsius quasi segna!

L’Entella dalla sua dopo la sconfitta contro la Reggiana che ha smorzato l’entusiasmo per la rimonta in classifica ha pareggiato contro la Reggiana: pur con prestazioni importanti alle spalle, i liguri sembrano in difficoltà quando si tratta di rincorrere il salto di qualità. Nel match d’andata l’Entella ha battuto agevolmente in casa i teramani, secco 2-0 il risultato finale nel match disputato a Chiavari.

Diretta/ Reggiana Teramo (risultato finale 5-0): cinquina con Neglia nel recupero!

DIRETTA TERAMO ENTELLA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Teramo Entella non è una di quelle disponibili per questa ventesima giornata di campionato: la televisione satellitare ha scelto altre sfide per il turno, e dunque l’alternativa rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C. La visione del match sarà dunque in diretta streaming video, e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

DIRETTA/ Entella Reggiana (risultato finale 0-1): vittoria pesante per gli ospiti

PROBABILI FORMAZIONI TERAMO ENTELLA

Le probabili formazioni della diretta Teramo Entella, match che andrà in scena allo stadio Gaetano Bonolis di Teramo. Per il Teramo, Federico Guidi schiererà la squadra con un 3-4-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Tozzo; Bellucci, Piacentini, Soprano; Bouah, Hadziosmanovic, Viero, Rillo; Malotti, Bernardotto, Di Dio. Risponderà l’Entella allenata da Gennaro Volpe con un 4-3-1-2 così schierato dal primo minuto: Paroni; Barlocco, Coppolaro, Silvestre, Bruno; Karic, Paolucci, Macca; Schenetti; Lescano, Capello.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match al Bonolis di Teramo, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Teramo con il segno 1 viene proposta a una quota di 3.25, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.15, mentre l’eventuale successo dell’Entella, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.20.

© RIPRODUZIONE RISERVATA