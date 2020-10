Diretta/ Teramo Juve Stabia (Serie C) streaming video tv: abruzzesi tosti

DIRETTA TERAMO JUVE STABIA: SFIDA DURA PER I CAMPANI

Teramo Juve Stabia, domenica 25 ottobre 2020 alle ore 15.00 presso lo stadio Bonolis di Teramo, sarà una sfida valevole per la settima giornata del campionato di Serie C nel girone C. Resta una squadra davvero dura da battere, quella abruzzese, anche nel turno infrasettimanale il Teramo ha mantenuto la propria imbattibilità, pareggiando in rimonta sul campo del Potenza. I biancorossi non sono più in testa alla classifica ma il ruolino di marcia in questo avvio di campionato è stato esaltante, ed ora andrà confermato contro una Juve Stabia che dovrà cercare di dare a sua volta continuità al suo momento positivo. Le Vespe hanno battuto con due gol nella ripresa, siglati da Mastalli e Vallocchia, la Cavese ed hanno così ottenuto sette punti nelle ultime tre partite disputate. Un ruolino sicuramente importante che ha rilanciato in classifica i campani, certo quello col Teramo sarà un esame probante per capire del la squadra di Padalino, appena retrocessa dalla Serie B, potrà puntare alle posizioni d’alta classifica.

DIRETTA TERAMO JUVE STABIA IN STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Ricordiamo che non sarà garantita la diretta tv di Teramo Juve Stabia, ma anche quest’anno tutto il campionato di Serie C sarà trasmesso in diretta streaming video sulla piattaforma Eleven Sports, di conseguenza si potrà seguire questa partita sia in abbonamento sia acquistando il singolo evento, con le procedure che i tifosi della Serie C ormai conoscono molto bene.

PROBABILI FORMAZIONI TERAMO JUVE STABIA

Le probabili formazioni di Teramo Juve Stabia, sfida che andrà in scena presso lo stadio Bonolis di Teramo. I padroni di casa saranno schierati dal tecnico Massimo Paci con un 4-2-3-1: Lewandowski, Diakite, Piacentini, Iotti, Tentardini; 6Arrigoni, Santoro; Ilari, Mungo, Costa Ferreira; Pinzauti. Gli ospiti guidati in panchina da Pasquale Padalino schiereranno questo undici dal primo minuto, con un 4-3-3 come modulo di partenza: Tomei; Codromaz, Troest, Mulé, Rizzo; Vallocchia, Bovo, Scaccabarozzi; Fantacci, Bubas, Mastalli.

PRONOSTICO E QUOTE

Infine, uno sguardo al pronostico di Teramo Juve Stabia secondo le quote offerte dall’agenzia Snai. I padroni di casa abruzzesi partono favoriti e infatti il segno 1 è quotato a 2,25, mentre poi si sale già a quota 3,00 per il segno X in caso di pareggio e fino a 3,25 volte la posta in palio in caso di successo dei campani per chi avrà puntato sul segno 2.



