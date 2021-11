Diretta/ Teramo Olbia streaming video tv: squadre in bilico (Serie C)

DIRETTA TERAMO OLBIA: PUNTI IMPORTANTI

Teramo Olbia, in diretta sabato 20 novembre 2021 alle ore 14.30 presso lo stadio Gaetano Bonolis di Teramo, sarà una sfida valevole per la quindicesima giornata d’andata del campionato di Serie C. Squadre in bilico nel quadro di una sfida utile per allontanarsi dalla zona calda della classifica. Vale per il Teramo che resta quintultimo al momento, in zona play out nonostante 4 punti ottenuti nelle ultime due partite di campionato, con una vittoria in casa contro la Fermana e un pareggio sul campo del Pescara.

DIRETTA/ Pescara Teramo (risultato finale 1-1) streaming: la riprende Bernardotto

Dall’altra parte l’Olbia ha ottenuto una vittoria e tre sconfitte negli ultimi impegni disputati. Sardi battuti a Siena dopo la vittoria casalinga che aveva regalato una boccata d’ossigeno alla classifica, con gli isolani che finora hanno pareggiato solo una delle quattordici partite disputate. Tanti alti e bassi che hanno permesso comunque finora all’Olbia di tenere a distanza la zona retrocessione, ritrovandosi al momento avanti di una lunghezza rispetto ai diretti avversari di turno.

DIRETTA/ Siena Olbia (risultato finale 3-2) video tv: tutti i gol nella ripresa!

DIRETTA TERAMO OLBIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Teramo Olbia non è una di quelle disponibili per questa terza giornata di campionato: la televisione satellitare ha scelto altre sfide per il turno, e dunque l’alternativa rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C. La visione del match sarà dunque in diretta streaming video, e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

Diretta/ Teramo Fermana (risultato 3-2) streaming video tv: segna Nepi ma non basta!

PROBABILI FORMAZIONI TERAMO OLBIA

Le probabili formazioni della diretta Teramo Olbia, match che andrà in scena allo stadio Gaetano Bonolis di Teramo. Per il Teramo, Federico Guidi schiererà la squadra con un 3-4-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Tozzo; Bellucci, Piacentini, Soprano; Bouah, Hadziosmanovic, Viero, Rillo; Malotti, Bernardotto, Di Dio. Risponderà l’Olbia allenata da Massimiliano Canzi con un 4-3-1-2 così schierato dal primo minuto: Ciocci, Pisano, Brignani, Emerson, Travaglini; Chierico, Giandonato, Lella; Biancu; Ragatzu, Mancini.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match al Gaetano Bonolis di Teramo, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Teramo con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.10, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.15, mentre l’eventuale successo dell’Olbia, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.45.

© RIPRODUZIONE RISERVATA