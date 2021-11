Diretta/ Teramo Pescara streaming video tv: derby abruzzese (Coppa Italia Serie C)

DIRETTA TERAMO PESCARA: SFIDA IN EQUILIBRIO

Teramo Pescara, in diretta mercoledì 3 novembre 2021 alle ore 20.30 presso lo stadio Gaetano Bonolis di Teramo, sarà una sfida valevole per gli ottavi di finale della Coppa Italia di Serie C. Derby abruzzese in Coppa tra due squadre che stanno vivendo un momento abbastanza diverso di forma. Due sconfitte consecutive in campionato per il Teramo che sono state però molto pesanti, 0-4 in casa contro il Cesena e 3-1 subito sul campo del Montevarchi, con la difesa biancorossa che ha fatto acqua nelle ultime uscite.

Continua a rincorrere le posizioni di vertice in campionato il Pescara che domenica scorsa in casa contro l’Olbia ha messo in campo grinta e senso pratico, vincendo 1-0 contro l’Olbia grazie a un gol di Drudi nel finale di partita. Le due squadre tornano ad affrontarsi a Teramo per una partita ufficiale dopo quasi 19 anni, 1-1 il risultati finale il 26 gennaio 2003 sul campo dei teramani quando entrambe le squadre disputavano in campionato di Serie C/1.

DIRETTA TERAMO PESCARA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Teramo Pescara sarà una diretta streaming video su Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C, Coppa Italia compresa, e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

PROBABILI FORMAZIONI TERAMO PESCARA

Le probabili formazioni della diretta Teramo Pescara, match che andrà in scena allo stadio Gaetano Bonolis di Teramo. Per il Teramo, Federico Guidi schiererà la squadra con un 3-4-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Tozzo; Bellucci, Piacentini, Soprano; Bouah, Hadziosmanovic, Viero, Rillo; Malotti, Bernardotto, Di Dio. Risponderà il Pescara allenato da Gaetano Auteri con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Di Gennaro; Cancellotti, Veroli, Ingrosso, Frascatore; Memushaj, Diambo, Pompetti; Clemenza, De Marchi, Bocic.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match al Gaetano Bonolis di Teramo, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Teramo con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.90, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.20, mentre l’eventuale successo del Pescara, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.25.



