Diretta Teramo Potenza/ Streaming video tv: incrocio da playoff (Serie C)

Teramo Potenza, in diretta dallo stadio Gaetano Bonolis, si gioca alle ore 18:30 di mercoledì 26 febbraio e vale per la 28^ giornata del campionato di Serie C 2019-2020. Soltanto il girone C sarà impegnato oggi, gli altri due sono stati rinviati a seguito dell’emergenza Coronavirus; qui in Abruzzo il Teramo, che è tornato alla vittoria sul campo del Rieti (ottimo esordio per il nuovo allenatore Cetteo Di Mascio), cercherà di confermare la sua posizione nei playoff e allo stesso tempo potrebbe ridurre il margine dalla coppia che si trova in quarta e quinta posizione, andando ad accorciare sulla qualificazione diretta alla fase nazionale. Una di queste due rivali è proprio il Potenza, che sta disputando un’altra stagione sopra le righe e, grazie al colpo di Viterbo, ha agganciato una posizione utile per continuare a sognare e di fatto sta ricalcando quanto fatto l’anno scorso. Vedremo adesso quale sarà l’esito della diretta di Teramo Potenza; mentre aspettiamo che le due squadre scendano sul terreno di gioco, vediamo anche in che modo i due allenatori potrebbero disporre i loro undici nell’analisi delle probabili formazioni.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Teramo Potenza non sarà trasmessa sui canali della nostra televisione, ma naturalmente l’appuntamento con tutto il campionato e la Coppa Italia di Serie C è sulla piattaforma Eleven Sports: bisognerà dunque sottoscrivere un abbonamento stagionale oppure acquistare il singolo evento ad un prezzo precedentemente fissato, per seguire la sfida in diretta streaming video attraverso l’utilizzo di dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI TERAMO POTENZA

In Teramo Potenza Di Mascio conferma il 4-3-1-2, ma potrebbe comunque cambiare qualcosa: Iotti si candida per un posto in mezzo alla difesa facendo coppia con Piacentini, mentre Cancellotti e Tentardini agiranno sulle corsie con Tomei portiere. A centrocampo Viero dovrebbe essere ancora una volta il playmaker, supportato dalle due mezzali Ilari e Costa Ferreira a meno che non venga arretrato Mungo, cosa che permetterebbe a Cappa di giocarsi la maglia da trequartista agendo tra le linee. Davanti, Bombagi e Magnaghi sono favoriti ma attenzione a Birligea, a segno a Rieti sabato. Il Potenza di Giuseppe Raffaele gioca con la difesa a tre: Ioime il portiere, a protezione una linea formata da Emerson, Sales e Luigi Silvestri con Viteritti e Coccia che si dispongono larghi sulle corsie, accompagnando due interni di centrocampo che potrebbero essere ancora Dettori e Coppola. Nel tridente avanzato invece Sebastiano Longo e Souare sperano in un posto tanto quanto Isgrò e Gassama, tuttavia Ferri Marini e Golfo restano i favoriti per accompagnare la prima punta França.

QUOTE E PRONOSTICO

Per Teramo Potenza le quote fornite dall’agenzia di scommesse Snai indicano nella squadra abruzzese quella favorita: il segno 1 per la sua vittoria vale infatti 2,40 volte la somma messa sul piatto, mentre arriviamo ad un valore di 3,00 volte quanto investito per il segno 2 che regola l’ipotesi del successo esterno. Il pareggio, eventualità per la quale dovrete scommettere sul segno X, vi permetterebbe di guadagnare una cifra corrispondente a 2,95 volte quello che avete puntato.



