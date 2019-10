Diretta Teramo Rieti/ Streaming video e tv: grande anticipo al Bonolis (Serie C)

Teramo Rieti, diretta dall’arbitro Mario Saia, sabato 5 ottobre 2019 alle ore 20.45 presso lo stadio Bonolis di Teramo, sarà una sfida valevole per l’ottava giornata del campionato di Serie C. Entrambe le squadre hanno vissuto un avvio di campionato contraddistinto da grandi difficoltà. 5 punti in 7 partite finora per gli abruzzesi che hanno vinto solo una volta, in casa contro la Cavese lo scorso 15 settembre. Nell’ultima sfida di campionato disputata i teramani hanno perso in casa del Monopoli e restano ancorati ai bassifondi della classifica, ancora peggio però è andata ai Sabini capaci finora di raccogliere un solo punto nel loro cammino. Dopo il pareggio in casa contro il Potenza, il Rieti è andato incontro ad altre due sconfitte consecutive, cadendo a Catanzaro e perdendo anche in casa contro la Paganese e al momento gli amaranto-celesti dividono l’ultimo posto in classifica del girone C con il Rende.

STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE TERAMO RIETI

La diretta tv di Teramo Rieti non sarà trasmessa né in chiaro né a pagamento sui canali dell’offerta del digitale terrestre o del satellite. Ci sarà però la possibilità di seguire l’esclusiva in diretta streaming video via internet offera da Elevensports ai suoi abbonati, che potranno collegarsi tramite smart tv o con dispositivi mobili come tablet o smartphone, oppure tramite pc direttamente sul sito elevensports.it.

PROBABILI FORMAZIONI TERAMO RIETI

Le probabili formazioni che dovrebbero scendere in campo in Teramo Rieti, sabato 5 ottobre 2019 alle ore 20.45 presso lo stadio Bonolis di Teramo, sfida valevole per l’ottava giornata del campionato di Serie C. 4-3-1-2 per il Teramo guidato in panchina da Bruno Tedino, schierato con: Tomei, Cancellotti, Cristini, Piacentini, Tentardini; Santoro, Arrigoni, Lasik; Bombagi; Magnaghi, Cianci. 4-4-2 per il Rieti allenato da Mariani in campo con: Pegorin, Zanchi, Aquilanti, Zampa, Tirelli, Guiebre, Tiraferri, Beleck, Granata, Esposito, Marcheggiani.

QUOTE E PRONOSTICO

Per Teramo Rieti, le quote fornite dall’agenzia di scommesse Snai ci dicono che la squadra favorita è quella di casa: il segno 1 per la vittoria interna viene proposto a 1.45 volte la somma investita, mentre viene offerta a 5.60 la quota relativa all’affermazione in trasferta. Per il pareggio la quota corrispondente viene fissata a 4.60 volte quanto puntato. Per quanto riguarda i gol realizzati complessivamente nel match, over 2.5 quotato 1.80 e under 2.5 quotato 1.95.



© RIPRODUZIONE RISERVATA