Diretta/ Teramo Sudtirol streaming video tv: in serie sì (Coppa Italia Serie C)

DIRETTA TERAMO SUDTIROL: OSPITI FAVORITI!

Teramo Sudtirol, in diretta mercoledì 24 novembre 2021 alle ore 17.30 presso lo stadio Gaetano Bonolis di Teramo, sarà una sfida valevole per i quarti di finale della Coppa Italia di Serie C. Si affrontano due squadre in serie sì, pur nella rincorsa di obiettivi diversi nel corso di questa stagione. Il Teramo ha inanellato quattro risultati utili consecutivi, pareggiando le ultime sfide contro Pescara e Olbia in campionato ma restando al momento quintultimo, ancora in zona play out nel girone B di Serie C.

Nel girone A il Sudtirol invece continua a comandare le danze, anche se gli altoatesini nell’ultimo turno di campionato hanno interrotto una lunga serie di vittorie consecutive pareggiando in casa contro la Feralpisalò in un match comunque contro un avversario forte e in forma. Ultimo precedente ufficiale a Teramo tra le due squadre datato 30 dicembre 2018, 2-0 per gli abruzzesi il risultato della sfida all’epoca valevole per il campionato.

DIRETTA TERAMO SUDTIROL STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Teramo Sudtirol sarà una diretta streaming video su Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C, Coppa Italia compresa, e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

PROBABILI FORMAZIONI TERAMO SUDTIROL

Le probabili formazioni della diretta Teramo Sudtirol, match che andrà in scena allo stadio Gaetano Bonolis di Teramo. Per il Teramo, Federico Guidi schiererà la squadra con un 3-4-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Tozzo; Bellucci, Piacentini, Soprano; Bouah, Hadziosmanovic, Viero, Rillo; Malotti, Bernardotto, Di Dio. Risponderà il Sudtirol allenato da Ivan Javorcic con un 4-3-1-2 così schierato dal primo minuto: Poluzzi, De Col, Malomo, Zaro, Fabbri; Tait, Gatto, Broh; Casiraghi; Candellone, Odogwu.

QUOTE E PRONOSTICO

L’agenzia Snai ha tracciato un pronostico su Teramo Sudtirol, quindi possiamo subito andare a vedere cosa proponga il bookmaker per questa partita di Coppa Italia di Serie C. Il segno 1 che identifica la vittoria della squadra di casa vi farebbe guadagnare 3.05 volte la cifra messa sul piatto, mentre l’eventualità del pareggio (regolata dal segno X) porta in dote una vincita corrispondente a 3.15 volte la vostra giocata; il segno 2, per il successo degli ospiti, ha un valore che ammonta a 2.20 volte l’importo investito.



