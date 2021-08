Diretta/ Ternana Avellino streaming video tv: amarcord della C (Coppa Italia)

DIRETTA TERNANA AVELLINO: SFIDA DIFFICILE PER LUCARELLI

Ternana Avellino in diretta sabato 7 agosto 2021 alle ore 18.30 presso lo stadio Libero Liberati di Terni, sarà una delle sfide che apriranno ufficialmente il programma della Coppa Italia 2021/22, valevole per il turno preliminare. Amarcord dello scorso campionato di Serie C per la Ternana, che ritrova forse l’unica formazione che a tratti ha provato a contendere la prima posizione e a confrontarsi col dominio che gli umbri hanno imposto al girone C. Per l’Avellino poi la corsa nei play off è finita in maniera amara contro il Padova, ma anche quest’anno gli irpini proveranno ad essere protagonisti nella lotta per il salto in cadetteria, con l’impegno in Coppa Italia che è il primo dopo il ritiro di Roccaraso.

La Ternana invece dopo un anno straordinario in Serie C battendo ogni record di punti vuole dimostrare di essere competitiva anche per la categoria superiore: la salvezza sarà l’obiettivo primario ma il tecnico Lucarelli spera di poter sfruttare la forza propulsiva della scorsa annata, in cui i suoi non hanno assolutamente avuto rivali.

DIRETTA TERNANA AVELLINO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Non dovrebbe essere possibile assistere alla diretta tv di Ternana Avellino, che dunque non potrà essere seguita dagli appassionati, visto che Mediaset, che detiene i diritti della Coppa Italia, inizierà a trasmettere i match solo a partire dal secondo turno. Non avremo a disposizione nemmeno un servizio di diretta streaming video per questa partita amichevole, dunque per le informazioni utili ci si potrà rivolgere agli account ufficiali che le due società mettono a disposizione (con consultazione libera) sui social network, in particolar modo consigliamo le pagine di Facebook, Twitter e Instagram.

PROBABILI FORMAZIONI TERNANA AVELLINO

Le probabili formazioni di Ternana Avellino, match che andrà in scena allo stadio Libero Liberati di Terni. Per la Ternana, Cristiano Lucarelli schiererà la squadra con un 4-2-3-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Iannarilli; Ghiringhelli, Kontek, Boben, Salzano; Agazzi, Proietti; Furlan, Falletti, Peralta; Vantaggiato. Risponderà l’Avellino allenato da Piero Braglia con un 3-5-2 così schierato dal primo minuto: Forte; L. Silvestri, Miceli, Scognamiglio; Rizzo, M. Silvestri, Matera, D’Angelo, Tito; Messina, Maniero.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE PER LA PARTITA DI COPPA ITALIA

Per chi vorrà scommettere sul match al Libero Liberati di Terni, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria della Ternana con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.70, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a uno quota di 3.50, mentre l’eventuale successo dell’Avellino, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 4.50.

