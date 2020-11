Diretta/ Ternana Catanzaro (Serie C) streaming video tv: gli umbri comandano

DIRETTA TERNANA CATANZARO: ALTRA PROVA PER LA CAPOLISTA

Ternana Catanzaro, domenica 1 novembre 2020 alle ore 15.00 presso lo stadio Libero Liberati, sarà una sfida valevole per l’ottava giornata d’andata del campionato di Serie C nel girone C. Gli umbri comandano il girone C, seppur con una partita in più disputata rispetto alle più immediate inseguitrici, ovvero Teramo, Bari ed Avellino. I rossoverdi sono reduci da tre vittorie consecutive ottenute contro Potenza, Catania e Foggia e sembrano aver preso il ritmo più convincente tra le formazioni di testa, almeno nelle ultime settimane. Come sempre, per mantenersi nell’alta classifica la continuità sarà la chiave e sarà fondamentale vincere anche contro un Catanzaro che ha saputo mettere in difficoltà una formazione di Serie A nell’impegno di Coppa Italia, perso comunque 2-1 a Marassi contro il Genoa. In campionato i calabresi dopo aver battuto il Foggia in casa hanno pareggiato a reti bianche sul campo della Casertana, assestandosi a metà classifica con 8 punti, ma con 2 partite da recuperare rispetto alle squadre che, come la Ternana, finora ne hanno disputate 7 su 7.

DIRETTA TERNANA CATANZARO IN STREAMING VIDEO: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Ternana Catanzaro sarà trasmessa in chiaro in diretta streaming video via internet sul sito ufficiale di Elevensports e sulle piattaforme come Facebook, Twitter o Instagram del broadcaster che detiene i diritti del campionato di Serie C in esclusiva, ma li sta divulgando in queste settimane in chiaro per far fronte a un attacco informatico che ha fatto crollare la piattaforma a disposizione degli abbonati.

PROBABILI FORMAZIONI TERNANA CATANZARO

Le probabili formazioni di Ternana Catanzaro, sfida che andrà in scena presso lo stadio Libero Liberati di Terni. I padroni di casa saranno schierati dal tecnico Cristiano Lucarelli con un 4-2-3-1: Iannarilli; Defendi, Kontek, Boben, Frascatore; Palumbo, Proietti; Partipilo, Falletti, Furlan; Vantaggiato. Gli ospiti guidati in panchina da Antonio Calabro schiereranno questo undici dal primo minuto, con un 3-5-2 come modulo di partenza: Branduani; Fazio, Martinelli, Pinna; Garufo, Verna, Altobelli, Casoli, Carlini; Di Massimo, Curiale.

QUOTE E PRONOSTICO

Per chi vorrà scommettere sulla sfida di Serie C tra Ternana e Catanzaro queste sono le quote offerte dall’agenzia di scommesse Snai. Per quanto riguarda la vittoria interna, la quota proposta è di 2.15, per il segno X con l’eventuale pareggio la scommessa paga 3.10 volte la posta, mentre l’eventuale affermazione esterna viene offerta a una quota di 3.40.



