DIRETTA MONOPOLI SORRENTO: I TESTA A TESTA

La diretta Monopoli Sorrento ci farà compagnia oggi come unica partita nel girone C di Serie C, è una sfida che si è giocata parecchie volte nel corso della storia ma bisogna anche dire che dal 2000 a oggi abbiamo soltanto tre incroci, per tutti gli altri bisogna tornare agli anni Ottanta e dunque sostanzialmente a 40 anni fa se non oltre. Due gare nel 2006-2007, poi le altre due nello scorso campionato; in questo scenario che possiamo definire moderno il Monopoli ha sempre vinto in casa e con un gol di scarto, il Sorrento invece ha difeso il proprio campo anche se con una vittoria e un pareggio.

Diretta/ Renate FeralpiSalò (risultato 0-0) streaming video tv: a riposo (Serie C, 31 agosto 2024)

È dunque evidente, secondo le informazioni appena date, che l’ultima vittoria della squadra pugliese sia quella maturata nello scorso campionato: naturalmente sempre girone C di Serie C, eravamo a fine marzo per la 34^ giornata e i gabbiani avevano raccolto una vittoria fondamentale per arrivare almeno ai playout, nei quali avevano poi ottenuto la salvezza grazie al doppio pareggio contro la Virtus Francavilla. Il gol che quel sabato pomeriggio aveva piegato il Sorrento aveva portato la firma di Giuseppe Borello, che aveva trasformato un rigore nell’ultimo minuto del primo tempo; i gabbiani al 62’ erano poi rimasti in dieci per l’espulsione di Franco Sosa, vincendo comunque. (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA/ Bologna Empoli (risultato 1-1) video streaming tv: Gyasi risponde a Fabbian! (oggi 31 agosto 2024)

DIRETTA MONOPOLI SORRENTO, COME VEDERE LA PARTITA IN STREAMING VIDEO E TV

Per vedere la diretta Turris Monopoli, è necessario essere abbonati a Sky o NOW, che trasmettono tutte le partite della Serie C, compresi play off e play out. Se preferite seguire la partita in streaming, potete utilizzare le app Sky Go e NOW, disponibili su tutti i dispositivi compatibili.

LA PRESENTAZIONE

La diretta Monopoli Sorrento (fischio d’inizio previsto sabato sera alle ore 20.45) presenta i Gabbiani già lanciati dalla prima vittoria in campionato in questa seconda giornata. Nel turno d’esordio infatti la formazione pugliese ha vinto con un secco 0-2 in casa della Turris, una prova già autorevole alla quale ora servirà continuità per dimostrare di poter puntare da subito alla zona alta della classifica.

DIRETTA SINNER O’CONNELL/ Us Open 2024 video streaming tv: i precedenti sono equilibrati (oggi 31 agosto)

Il Sorrento ha invece iniziato il suo cammino stagionale pareggiando 0-0 in casa contro il Catania, impegno importante contro gli ambiziosi etnei ma i campani hanno già sfoggiato una solidità difensiva invidiabile, anche se è mancato il guizzo in zona d’attacco. Per il Sorrento l’obiettivo fondamentale è un torneo da vivere con tranquillità, per poi capire strada facendo dove si potrà arrivare in classifica.

MONOPOLI SORRENTO: LE PROBABILI FORMAZIONI

Scorriamo le probabili formazioni della diretta Monopoli Sorrento, i possibili undici titolari che scenderanno in campo nel match al “Veneziani”. 3-5-2 per i padroni di casa del Monopoli con Vitale in porta alle spalle di una difesa a tre formata da Cristallo, Bizzotto e Miceli. I cinque di centrocampo saranno Scipioni, De Risio, Battocchio, Pace e Borello mentre in attacco la coppia titolare sarà quella composta da Yeboah e Vazquez. Per quanto concerne il Sorrento, 4-3-3 di partenza con Del Sorbo a difesa della porta e Todisco, Blondett, Fusco e Panico schierati dal 1′ nella difesa a quattro. Nel terzetto di centrocampo ci saranno Cuccurullo, De Francesco e Colangiulli, nel tridente offensivo toccherà a Guadagni, Musso e Bolsius.

MONOPOLI SORRENTO: LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà concedersi una puntatina per quanto riguarda le scommesse sulla diretta Monopoli Sorrento, da considerare come i Gabbiani siano favoriti con la loro vittoria proposta a una quota di 1.80, l’eventuale pareggio viene quotato 3.15 per la vittoria esterna viene proposta a una quota di 4.50.