Diretta/ Ternana Cosenza streaming video e tv. Umbri in bilico (Serie B)

DIRETTA TERNANA COSENZA: UMBRI FAVORITI!

Ternana Cosenza, in diretta sabato 3 settembre 2022 alle ore 14.00 presso lo stadio Libero Liberati di Terni, sarà una sfida valida per la 4^ giornata del campionato di Serie B. Umbri in bilico dopo la “strigliata” del presidente Bandecchi in seguito alla pesante sconfitta sul campo del Modena. Rossoverdi finora a 3 punti in classifica grazie alla vittoria interna contro la Reggina ma apparsi sin troppo fragili dal punto di vista difensivo in questo avvio di campionato.

Diretta/ Parma Cosenza (risultato finale 1-0): acuto Inglese, 3 punti per Pecchia

Il Cosenza dopo due vittorie consecutive è stato costretto a subire la prima battuta d’arresto in casa del Parma, con la formazione silana rimasta comunque in partita fino alla fine ma che stavolta non è riuscita ad ottenere un risultato positivo, restando a -1 dalla vetta della classifica. Il 12 marzo scorso la Ternana ha vinto 2-0 l’ultima sfida contro il Cosenza in casa, calabresi mai vincenti allo stadio Liberati in campionato nei precedenti dal 1998 a oggi. Sono solo due le vittorie in Umbria per i rossoblu. L’ultima è datata 1993 e porta la firma di Ferdinando Signorelli.

Diretta/ Modena Ternana (risultato finale 4-1): Tremolada cala il poker!

TERNANA COSENZA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE IL MATCH

Sarà possibile seguire la diretta Ternana Cosenza sui canali Sky ed in streaming video sulle applicazioni o piattaforme di Now Tv, Dazn, Helbiz Live e Sky Go. Ternana Cosenza, come per tutte le altre sfide della Serie B, godrà della possibilità di essere vista in più modi possibili affinché ogni singolo tifoso, ed amante della Serie B, nella fattispecie di Ternana e Cosenza possano vedere la partita della propria squadra del cuore.

PROBABILI FORMAZIONI TERNANA COSENZA

Le probabili formazioni della diretta Ternana Cosenza, match che andrà in scena allo stadio Libero Liberati di Terni. Per la Ternana, Alessandro Lucarelli schiererà la squadra con un 4-3-2-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Iannarilli, Diakite, Sorensen, Capuano, Corrado, Coulibaly, Di Tacchio, Agazzi, Partipilo, Palumbo, Favilli. Risponderà il Cosenza allenato da Davide Dionigi con un 4-3-2-1 così schierato dal primo minuto: Matosevic; Rispoli, Rigione, Vaisanen, Panico; Florenzi, Voca, Brescianini; Brignola, D’Urso; Larrivey.

Diretta/ Cosenza Modena (risultato finale 2-1) streaming: la ribalta Brescianini!

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Ternana Cosenza, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie B. La vittoria della Ternana con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.80, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.65, mentre l’eventuale successo del Cosenza, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 4.25.











© RIPRODUZIONE RISERVATA