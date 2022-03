DIRETTA/ Ternana Cosenza streaming video tv: i Lupi non hanno mai vinto al Liberati

DIRETTA TERNANA COSENZA: I TESTA A TESTA

Soffermiamoci per la diretta di Ternana Cosenza sui precedenti al Liberati. La gara prima di oggi a Terni si è disputata altre sette volte col bilancio che ci parla di tre vittorie per le fere e quattro pareggi. I lupi dunque non hanno mai vinto nelle Marche contro questo avversario. Le ultime due volte le due squadre si sono affrontate in Lega Pro nel 2010 con entrambi i match che terminarono col pari a reti inviolate. La Ternana non vince tra le mura amiche contro i lupi calabresi dal 2 novembre 2002 a fronte di una gara terminata col risultato finale di 1-0. La sfida dell’andata al San Vito ha visto vincere i rossoblù. Era il 27 ottobre del 2021 e la gara terminò col risultato di 3-1. La sfida aveva visto i padroni di casa andare avanti di due reti dopo appena otto minuti. La gara era stata sbloccata da un autogol di Ghiringhelli al terzo con raddoppio di Gori all’ottavo. Gli ospiti dimezzavano lo svantaggio al 23esimo grazie a una giocata di Mazzocchi. Nella ripresa Millico regalava ai padroni di casa la sicurezza per tre punti di vitale importanza. (Matteo Fantozzi)

DIRETTA TERNANA COSENZA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE B

La diretta tv della partita Ternana Cosenza sarà affidata all’emittente satellitare Sky Sport. Per poter seguire la gara bisogna essere abbonati al pacchetto Calcio. L’emittente, offre anche la possibilità di accedere al match in diretta streaming video attraverso l’applicazione Sky Go. In alternativa, la Serie B può essere seguita sulle piattaforme digitali DAZN ed Helbiz, le quali offrono la possibilità di accedere alla diretta streaming video attraverso le proprie applicazioni. Per visionare le gare, bisogna disporre di una connessione a internet e un dispositivo mobile: smartphone, tablet o PC, in alternativa una Smart TV.

DIRETTA TERNANA COSENZA: IN PALIO PUNTI SALVEZZA!

Ternana Cosenza, in diretta sabato 12 marzo 2022 alle ore 14.00 presso lo stadio Libero Liberati di Terni, sarà una sfida valevole per la 29^ giornata del campionato di Serie B. Calabresi in affanno dopo l’ultima sconfitta sul campo del Frosinone e il rinvio del successivo match: con una partita in meno il Cosenza è quartultimo sempre in zona play out ma vede avvicinarsi il Vicenza e ha bisogno di punti per allontanare lo spettro della retrocessione diretta.

Dall’altra parte la Ternana a quota 34 punti è a +9 sulla zona play out e facendo bottino pieno metterebbe quasi in ghiaccio la salvezza: la squadra allenata da Cristiano Lucarelli ha perso però tre delle ultime quattro partite disputate, l’ultima in casa del Vicenza terzultimo. All’andata Silani vincenti per 3-1 in casa contro gli umbri, le due formazioni non si affrontano a Terni in campionato dal 30 agosto 2010 in Serie C, 0-0 il risultato finale in quell’occasione.

PROBABILI FORMAZIONI TERNANA COSENZA

Le probabili formazioni della diretta Ternana Cosenza, match che andrà in scena allo stadio Libero Liberati di Terni. Per la Ternana, Cristiano Lucarelli schiererà la squadra con un 4-2-3-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Iannarilli; Diakité, Defendi, Boben, Celli; Koutsoupias, Proietti, Palumbo; Mazzocchi, Donnarumma; Pettinari. Risponderà il Cosenza allenato da Pierpaolo Bisoli con un 3-5-2 così schierato dal primo minuto: Vigorito; Camporese, Hristov, Vaisanen; Bittante, Kongolo, Palmiero, Florenzi, Sy; Caso, Laura.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Ternana Cosenza, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria della Ternana con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.80, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.35, mentre l’eventuale successo dell’Ascoli, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 4.75.

