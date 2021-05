Diretta/ Ternana Juve Stabia (Serie C) streaming video tv: festa finale

DIRETTA TERNANA JUVE STABIA: ULTIMO ATTO

Ternana Juve Stabia, in diretta domenica 2 maggio 2021 alle ore 20.30 presso lo stadio Libero Liberati di Terni, sarà una sfida valevole per la diciannovesima giornata di ritorno del campionato di Serie C. Festa finale per la formazione rossoverde, arrivata a quota 90 punti e chiamata ad arrivare a 93 per polverizzare ogni primato: i rossoverdi hanno realizzato finora ben 92 gol, hanno perso una sola partita e sono reduci da 9 vittorie consecutive, dimostrando di tenere ai primati realizzati anche dopo aver festeggiato la matematica certezza del ritorno in Serie B.

La Juve Stabia però proverà a fare lo sgambetto alla capolista dopo l’ultimo successo contro il Foggia e cercherà di vincere la volata con il Catania per il quinto posto in classifica, che sarebbe più vantaggioso per partire nella griglia dei play off. Le Vespe hanno comunque chiuso in crescendo la regular season, lanciando segnali importanti per il ruolo che potranno recitare nei play off, che quest’anno sembrano potenzialmente in grado di regalare sorprese ed emozioni, visto l’equilibrio e la qualità delle contendenti.

DIRETTA TERNANA JUVE STABIA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Il principale riferimento per seguire in diretta Ternana Juve Stabia sarà come sempre la piattaforma Eleven Sports che, su abbonamento oppure acquistando il signolo evento in pay-per-view, trasmette tutte le partite del campionato di Serie C 2020-2021 in diretta streaming video. Ricordiamo però per Ternana Juve Stabia anche la diretta tv sul canale Cusano Italia.

PROBABILI FORMAZIONI TERNANA JUVE STABIA

Le probabili formazioni della sfida tra Ternana e Juve Stabia presso lo stadio Libero Liberati. I padroni di casa allenati da Cristiano Lucarelli scenderanno in campo con un 4-2-3-1 e questo undici titolare: Casadei; Defendi, Boben, Kontek, Celli; Paghera, Proietti; Partipilo, Falletti, Furlan; Raicevic. Risponderà la formazione ospite guidata in panchina da Agenore Maurizi con un 3-4-3 così disposto dal primo minuto: Farroni, Mulè, Troest, Caldore; Scaccabarozzi, Vallocchia, Berardocco, Rizzo; Fantacci, Marotta, Orlando.

PRONOSTICO E QUOTE

Andiamo a scoprire le quote per le scommesse dedicate a Ternana Juve Stabia dall’agenzia Snai. Per la vittoria interna viene proposta una quota di 1.77, per un eventuale pareggio la quota viene fissata a 3.70 mentre per quanto riguarda l’affermazione fuori casa la quota offerta da questo bookmaker è di 4.00.



