DIRETTA/ Ternana Lecce video streaming tv: ecco la lunga storia della partita

DIRETTA TERNANA LECCE: I TESTA A TESTA

Quasi pronti a vivere la diretta di Ternana Lecce, possiamo fare un focus sui precedenti che non sono pochi, anche se quelli davvero recenti sì. Le due squadre si sono affrontate in Serie B anche sul finire degli anni Quaranta, poi ancora nei tardi Settanta; dal 1992 a oggi si contano 10 incroci, con andamento curioso perché i salentini hanno vinto i primi quattro (ma la serie di vittorie era iniziata con un match del 1980, toccando dunque le cinque affermazioni) per poi andare incontro a tre pareggi e una sconfitta, prima di tornare a festeggiare nell’agosto 2013 in un secondo turno di Coppa Italia.

DIRETTA/ Spal Lecce Primavera (risultato finale 2-0): colpo importante degli estensi!

eccerMatch che ricordiamo perché rappresenta l’ultima vittoria del Lecce al Liberati, e anche perché era successo tutto: gol lampo del Lecce con Gianmarco Zigoni, pareggio di Pavol Farkas e nuovo allungo salentino con Zigoni. Il pareggio della Ternana era arrivato al 93’ con Damiano Ferronetti: a quel punto le due squadre erano in 10 contro 10 per le espulsioni di Biagio Meccariello e Angelo Bencivenga, ma poi la Ternana era clamorosamente rimasta in otto per i rossi diretti comminati a Luis Alfageme e Angelo Nolé. A decidere la partita in favore dei giallorossi erano dunque stati Stefano Salvi e Tommaso Bellazzini. (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA/ Cittadella Ternana (risultato finale 1-2): doppietta per Donnarumma!

DIRETTA TERNANA LECCE STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE B

La diretta tv della partita Ternana Lecce sarà affidata all’emittente satellitare Sky Sport. Per poter seguire la gara bisogna essere abbonati al pacchetto Calcio. L’emittente, offre anche la possibilità di accedere al match in diretta streaming video attraverso l’applicazione Sky Go. In alternativa, la Serie B può essere seguita sulle piattaforme digitali DAZN ed Helbiz, le quali offrono la possibilità di accedere alla diretta streaming video attraverso le proprie applicazioni. Per visionare le gare, bisogna disporre di una connessione a internet e un dispositivo mobile: smartphone, tablet o PC, in alternativa una Smart TV.

Diretta/ Lecce Frosinone (risultato finale 1-0) video tv: pugliesi di misura con Coda

TERNANA LECCE: OSPITI FAVORITI!

Ternana Lecce, in diretta martedì 5 aprile 2022 alle ore 19.00 presso lo stadio Libero Liberati di Terni, sarà una sfida valida per la 33^ giornata del campionato di Serie B. Il sogno salentino per la Serie A è più che mai vivo, la formazione giallorossa dopo quattro pareggi consecutivi è tornata alla vittoria nel difficile match contro il Frosinone, un successo di misura che ha regalato di nuovo il secondo posti in solitaria ai pugliesi, a una sola lunghezza dalla Cremonese capolista.

Dall’altra parte la Ternana ha dimostrato di voler chiudere in bellezza un ottimo campionato, tornati in Serie B gli umbri hanno ottenuto con ampio anticipo la salvezza e l’ultimo colpaccio in casa del Cittadella ha confermato come la concentrazione dei rossoverdi sia sempre alta. All’andata pari pirotecnico tra le due squadre allo stadio Via del Mare, 3-3 il risultato, mentre l’ultimo precedente a Terni risale al 14 aprile 2003, risoltosi con un pari a reti bianche.

PROBABILI FORMAZIONI TERNANA LECCE

Le probabili formazioni della diretta Ternana Lecce, match che andrà in scena allo stadio Libero Liberati di Terni. Per la Ternana, Cristiano Lucarelli schiererà la squadra con un 3-5-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Iannarilli; Boben, Sorensen, Celli; Ghiringhelli, Koutsoupias, Proietti, Palumbo, Martella; Partipilo, Donnarumma. Risponderà il Lecce allenato da Marco Baroni con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Plizzari; Calabresi, Lucioni, Tuia, Barreca; Blin, Majer, Gendrey; Strefezza, Coda, Rodriguez.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Ternana Lecce, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria della Ternana con il segno 1 viene proposta a una quota di 3.00, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.20, mentre l’eventuale successo del Lecce, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.35.

© RIPRODUZIONE RISERVATA