DIRETTA/ Ternana Lecco video streaming tv: appena tre incroci recenti (Serie B, 24 febbraio 2024)

DIRETTA TERNANA LECCO: TESTA A TESTA

La diretta della gara Ternana Lecco presenta solamente tre incontri giocati tra queste due formazioni, tutti svolti tra il 2007 e il 2023. La prima sfida che analizzeremo è quella del 2007 con il successo della formazione rossoverde sulla squadra lombarda con il risultato di 2-1. Si trattava del campionato di serie C1. Sfida di ritorno che evidenziò un pareggio tra le due formazioni. La gara è andata in onda il 22 Marzo 2008 è terminata quindi con il risultato di 1-1. Le due formazioni non si sono più affrontate fino al 2023, anno in cui si sono ritrovate all’interno dello stesso campionato.

Video/ Lecco Cosenza (1-3) gol e highlights: doppietta di Tutino! (Serie B, 17 febbraio 2024)

Gara pirotecnica terminata con il risultato di 2-3 in favore della Ternana. Doppio vantaggio dei Lombardi grazie alle reti firmate da Ionita e Buso. Ternana che rientro in partita grazie alla doppietta del calciatore ex Bologna Antonio Raimondo prima di trovare la rete decisiva con l’ex calciatore del Palermo Gregorio Luperini al minuto 77 di gioco. (Marco Genduso)

DIRETTA/ Reggiana Ternana (risultato finale 0-2): la chiude Raimondo! (17 febbraio 2024)

TERNANA LECCO VIDEO DIRETTA TV: DOVE VEDERLA?

Per seguire in diretta Ternana Lecco ci sono varie modalità e anche per tutti i gusti: ad esempio si potrà vedere su Sky previo l’acquisto dell’abbonamento Sport. Con le stesse modalità sarà possibili seguirla anche su NowTv, mentre in ultima alternativa streaming si potrà seguire su Dazn.

LA PRESENTAZIONE

Pronti per un’altra grande partita in questa diretta di Ternana Lecco che ovviamente è valida per la Serie B, per essere precisi è valida per il 26º turno di campionato. La padrona di casa, arriva a questa partita con il morale rialzato dopo una vittoria convincente per 2-0 contro la Reggiana nell’ultimo scontro.

Diretta/ Lecco Cosenza (risultato finale 1-3): Venturi accorcia inutilmente! (Serie B, 17 febbraio 2024)

Questa vittoria ha portato la squadra umbra al 16º posto in classifica, dando speranza ai tifosi per una possibile risalita in classifica. Invece gli ospiti sono in una situazione difficile, avendo subito cinque sconfitte consecutive. L’ultima di queste è arrivata contro il Cosenza con un punteggio di 1-3. Questo triste trend ha aggravato ulteriormente la posizione del Lecco in fondo alla classifica del campionato.

TERNANA LECCO: PROBABILI FORMAZIONI

A quanto ne sappiamo nelle probabili formazioni della diretta di Ternana Lecco si prevede che i padroni di casa adottino nuovamente il 3-5-2 utilizzato nella precedente uscita. Pereiro sarà confermato nel ruolo chiave della formazione, pronto a contribuire sia alla costruzione del gioco che ad attaccare l’area avversaria come una vera e propria punta centrale.

Per quanto riguarda il Lecco, è probabile che Salcedo venga confermato nell’undici titolare. Nella scorsa partita è stato il più propositivo dei suoi e questo potrebbe dare una marcia in più ad una squadra che in questo momento ha bisogno soprattutto di speranza.

TERNANA LECCO, LE QUOTE

Passiamo ora alle quote della diretta di Ternana Lecco vedendole insieme dal sito di Bet365: il segno 1 è quotato a 2 fisso, mentre il pareggio con il segno X è fissato a 2,6 mentre una vittoria ospite a 3,6.











© RIPRODUZIONE RISERVATA