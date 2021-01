Diretta/ Ternana Monopoli (Serie C) streaming video tv: la capolista riparte

DIRETTA TERNANA MONOPOLI: UMBRI LANCIATISSIMI

Ternana Monopoli, in diretta dallo stadio Libero Liberati di Terni, in programma domenica 10 gennaio 2021 alle ore 17.30, sarà una sfida valevole per la diciottesima giornata d’andata del campionato di Serie C nel girone C. Riparte il cammino della capolista del girone C. Dopo una storica serie di 11 vittorie consecutive in campionato, la Ternana infatti il 20 dicembre scorso ha frenato il suo cammino pareggiando in casa con la Turris. Il Bari si è riportato in parità di partite giocate rispetto ai rossoverdi, ma pareggiando a sua volta a Palermo si è ritrovato a -6 dalla vetta.

Un margine che ora la Ternana dovrà dimostrare di saper gestire a partire da questa sfida contro un Monopoli in crisi, che perdendo in casa contro il Potenza nel turno pre-natalizio ha incassato la quinta sconfitta nelle ultime 6 partite disputate in campionato. Una situazione da tenere sotto controllo, i Gabbiani sono ora pericolosamente vicini alla zona calda della classifica e dovranno organizzarsi per evitare di trovarsi a vivere un campionato di sofferenze, in contraddizione con quelle che erano le ambizioni di inizio stagione.

DIRETTA TERNANA MONOPOLI IN STREAMING VIDEO: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Ternana Monopoli non viene trasmessa sui canali della nostra televisione: l’appuntamento è riservato alla piattaforma Elevensports, che trasmette le partite del campionato di Serie C in diretta streaming video sia attraverso la propria piattaforma, ma anche in chiaro sul sito elevensports.it e attraverso i profili ufficiali social su Facebook e Twitter. Per assistere al match dovrete dunque dotarvi di apparecchi mobili come PC, tablet o smartphone oppure utilizzare una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI TERNANA MONOPOLI

Le probabili formazioni di Ternana Monopoli, sfida che andrà in scena presso lo stadio Libero Liberati di Terni. I padroni di casa saranno schierati dal tecnico Cristiano Lucarelli con un 4-2-3-1: Iannarilli; Laverone, Russo, Boben, Salzano; Palumbo, Proietti; Partipilo, Falletti, Furlan; Raicevic. Gli ospiti guidati in panchina da Beppe Scienza schiereranno questo undici dal primo minuto, con un 3-5-2 come modulo di partenza: Menegatti, Sales, Mercadante, Fusco; Lombardo, Paolucci, Giorno, Piccinni, Guiebre; Samele, Starita.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla sfida del campionato di Serie C tra Ternana e Monopoli, l’agenzia di scommesse Snai offre le quote sul match con la vittoria interna fissata a 1.50, l’eventuale pareggio proposto a una quota di 3.60, mentre chi vorrà puntare sull’affermazione in trasferta, la quota offerta è di 6.00.

