DIRETTA/ Ternana Perugia streaming video tv: l’albo d’oro, Supercoppa di C

DIRETTA TERNANA PERUGIA: L’ALBO D’ORO

Verso la diretta di Ternana Perugia, partita che assegnerà la Supercoppa di Serie C, possiamo curiosare adesso nell’albo d’oro della manifestazione che sicuramente in questa stagione sarà assegnata a una formazione umbra. L’anno scorso non fu disputata a causa della pandemia di Coronavirus, l’ultimo precedente è di conseguenza quello del 2019, quando fu il Pordenone a vincere il torneo di fine stagione tra le squadre vincitrici dei gironi di Serie C, grazie a un pareggio per 0-0 sul campo dell’Entella seguito da un successo per 3-0 in casa contro la Juve Stabia. Nell’albo d’oro complessivo della Supercoppa di Serie C, che fu creata nel 2000, troviamo con due vittorie a testa Spezia e Novara: i liguri si imposero nelle edizioni 2006 e 2012, mentre i piemontesi fecero festa nel 2010 e nel 2015. Il Perugia va a caccia del bis dell’edizione vinta nel 2014, mentre per i cugini della Ternana sarebbe la prima volta in Supercoppa di Serie C, in ogni caso invece sarà il secondo titolo per la regione Umbria. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA TERNANA PERUGIA STREAMING VIDEO RAI: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Ternana Perugia sarà trasmessa su Rai Sport e Rai Sport + che tutti gli appassionati troveranno disponibili ai numeri 57 e 58 del digitale terrestre; sarà anche possibile visitare il sito Rai Play, senza costi aggiuntivi, per seguire la partita in mobilità mentre l’alternativa è per gli abbonati al portale DAZN, per i quali è aperta anche la visione in diretta streaming video utilizzando dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone. CLICCA QUI PER LO STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

DIRETTA TERNANA PERUGIA: SFIDA EQUILIBRATA!

Ternana Perugia, in diretta sabato 22 maggio 2021 alle ore 15.00 presso lo stadio Libero Liberati di Terni, sarà una sfida valevole per la Supercoppa di Serie C tra le formazioni vincitrici del campionato. Derby umbro per la Supercoppa di Serie C, decisivo per l’assegnazione del trofeo. Quest’anno le due compagini erano state inserite in due gironi diversi ma il destino ha voluto che le due squadre fossero comunque destinate a trovarsi di fronte, avendo vinto entrambe il campionato e ottenuto la promozione in Serie B, il Perugia nel girone B e la Ternana nel girone C. Per la Supercoppa rossoverdi e grifoni si trovano di fronte dopo aver battuto il Como nel triangolare che assegna il titolo. Il Perugia ha battuto 2-1 in casa i lariani, mentre la Ternana si è imposta con un roboante 0-3 allo stadio Sinigaglia.

Il che pone gli uomini allenati da Cristiano Lucarelli in una posizione di vantaggio, la Ternana ha due risultati su tre per vincere il trofeo, uno 0-1 porterebbe le due squadre però in perfetta parità anche nella differenza reti questo porterebbe la Ternana ad essere supercampione per aver segnato più gol nella partita esterna in calendario. Dunque, oltre a una vittoria con due gol di scarto che lo premierebbe per la differenza reti, il Perugia ha anche la chance del 3-4: in questo caso infatti sarebbero i biancorossi ad aver segnato più gol in trasferta nel triangolare.

PROBABILI FORMAZIONI TERNANA PERUGIA

Le probabili formazioni della sfida tra Ternana e Perugia allo stadio Libero Liberati. I padroni di casa allenati da Cristiano Lucarelli scenderanno in campo con un 4-2-3-1 e questo undici titolare: Iannarilli, Defendi, Boben, Kontek, Mammarella, Proietti, Paghera, Partipilo, Falletti, Furlan, Vantaggiato. Risponderà la formazione ospite guidata in panchina da Fabio Caserta con un 4-3-1-2 così disposto dal primo minuto: Fulignati; Cancellotti, Sgarbi, Angella, Favalli; Moscati, Burrai, Di Noia; Minesso; Bianchimano, Melchiorri.

QUOTE E PRONOSTICO

Per chi vorrà scommettere sulla sfida tra Ternana e Perugia, le quote del bookmaker Snai moltiplicano per 2.15 la posta scommessa sulla vittoria interna, mentre la quota relativa al pareggio viene proposta a 3.25 e la quota riferita al successo in trasferta viene offerta a 3.20 volte rispetto a quanto messo sul piatto.



