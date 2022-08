DIRETTA/ Ternana Reggina video streaming tv: la storia recente della partita

DIRETTA TERNANA REGGINA: I TESTA A TESTA

Aspettando la messa in onda di Ternana Reggina, incontro valevole per la seconda giornata del campionato di Serie B, spulciamo i precedenti scontri tra le due compagini, durante la loro storia. Nel 1999 il risultato è stato di 0-0, stesso risultato, ma numeri diversi, per il ritorno sempre nello stesso anno (1-1). Nella stagione 2001/2002 abbiamo finalmente un risultato che si schiera da una parte, ed in tal senso arrivano le vittorie di Reggina prima e Ternana dopo rispettivamente con 2-0 e 1-0.

Dopo 10 anni di assenza, complice la presenza della Reggina in massima serie, torna nel 2012 lo scontro. Rientro con pareggio per 1-1 nella gara di andata e 1-0 Ternana al ritorno. L’ultimo scontro vede la vittoria, il 5 Febbraio, della Ternana all’interno delle proprie mura grazie ai gol, nel giro di 180 secondi, di Pettinari e Palumbo, entrambi ancora nel club delle fere. Per l’ultima vittoria della Reggina, occorre tornare nel 2021: pirotecnico 3-2 con i gol della Ternana di Falletti a mazzocchi che non sono bastati a rimontare i gol di Menez, Galabinov e Rivas.

TERNANA REGGINA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE IL MATCH

Sarà possibile seguire la diretta Ternana Reggina sui canali Sky ed in streaming video sulle applicazioni o piattaforme di Now Tv, Dazn, Helbiz Live e Sky Go. Ternana Reggina, come per tutte le altre sfide della Serie B, godrà della possibilità di essere vista in più modi possibili affinché ogni singolo tifoso, ed amante della Serie B, nella fattispecie di Ternana e Reggina possano vedere la partita della propria squadra del cuore.

TERNANA REGGINA: INZAGHI VUOLE STUPIRE ANCORA

Ternana Reggina, in diretta domenica 14 agosto 2022 alle ore 20.45 presso lo stadio Libero Liberati di Terni, sarà una sfida valida per la 2^ giornata del campionato di Serie B. Amaranto da tenere d’occhio dopo la brillante vittoria per 1-3 in casa della Spal. Gli uomini di Pippo Inzaghi hanno a tratti regalato spettacolo in casa degli estensi e dopo un’estate difficile per la transizione societaria i calabresi potrebbero candidarsi tra le protagoniste del torneo cadetto.

La Ternana invece ha pagato gli errori su palla inattiva e ha perso 2-1 all’esordio in casa dell’Ascoli, con i rossoverdi che puntano in questa stagione ad essere brillanti come nella precedente, con i play off sfiorati da neopromossi in Serie B. Il 5 febbraio scorso la Ternana ha vinto 2-0 l’ultima sfida interna contro la Reggina, gli amaranto non passano allo stadio Liberati dallo 0-1 del 15 maggio 1969: era la prima sfida ufficiale a Terni tra le due compagini e resta finora l’unica vittoria dei calabresi in un confronto ufficiale in casa della formazione umbra.

PROBABILI FORMAZIONI TERNANA REGGINA

Le probabili formazioni della diretta Ternana Reggina, match che andrà in scena allo stadio Libero Liberati di Terni. Per la Ternana, Cristiano Lucarelli schiererà la squadra con un 4-3-2-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Iannarilli; Ghiringhelli, Bogdan, Capuano, Corrado; Proietti, Di Tacchio, Palumbo; Partipilo, Falletti; Favilli. Risponderà la Reggina allenata da Filippo Inzaghi con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Colombi; Pierozzi, Cionek, Gagliolo, Giaraudo; Majer, Crisetig, Liotti; Ricci, Menez, Rivas.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Ternana Reggina, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie B. La vittoria della Ternana con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.05, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.30, mentre l’eventuale successo della Reggina, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.60.











