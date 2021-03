Diretta/ Ternana Vibonese (Serie C) streaming video tv: capolista lanciatissima

DIRETTA TERNANA VIBONESE: LA CAPOLISTA ACCELERA!

Ternana Vibonese, in diretta domenica 21 marzo 2021 alle ore 15.00 presso lo stadio Libero Liberati di Terni, sarà una sfida valevole per la tredicesima giornata di ritorno del campionato di Serie C. Capolista lanciatissima dopo le ultime 2 vittorie contro Bari e Teramo: sfide emozionanti con i rossoverdi sempre vincenti in rimonta e che sono stati capaci di mettere quella che è probabilmente l’ipoteca finale sulla conquista del campionato. Con 9 punti di vantaggio sull’Avellino secondo in classifica e per giunta con una partita in meno disputata rispetto agli irpini, per la squadra allenata da Cristiano Lucarelli questa sfida contro la Vibonese potrebbe rappresentare l’inizio della marcia d’avvicinamento alla festa per la promozione in Serie B.

Risultati Serie C, Classifiche/ Diretta gol live score: al via i primi incontri!

Di sicuro i calabresi non possono approcciare all’appuntamento con altrettanta spensieratezza, la Vibonese resta a quota 28 punti a braccetto con il Potenza, tra il quintultimo e il sestultimo posto al confine della zona play off. Con lo 0-0 interno contro il Monopoli la Vibonese ha messo in fila il sesto pareggio consecutivo, sono diventate 17 le partite di fila senza vittoria per i rossoblu che sono chiamati a soffrire ancora per guadagnarsi la salvezza.

Diretta/ Perugia Sudtirol (risultato 0-0) streaming video tv: in campo, si gioca!

DIRETTA TERNANA VIBONESE STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Ternana Vibonese sarà trasmessa in chiaro sul digitale terrestre sul canale numero 264 di Unicusano TV. Inoltre sarà disponibile la diretta streaming video via internet per tutti gli abbonati Elevensports. Si potrà vedere infatti la partita con una connessione collegandosi tramite pc sul sito elevensport.it, oppure utilizzando una smart tv oppure dispositivi mobili come un tablet oppure uno smartphone, scaricando l’applicazione ufficiale Elevensports, broadcaster ufficiale per tutte le gare dei 3 gironi del campionato di Serie C.

Diretta/ Catania Avellino (risultato 0-0) streaming video tv: in campo, si gioca!

PROBABILI FORMAZIONI TERNANA VIBONESE

Le probabili formazioni della sfida tra Ternana e Vibonese presso lo stadio Libero Liberati. I padroni di casa allenati da Cristiano Lucarelli scenderanno in campo con un 4-2-3-1 e questo undici titolare: Iannarilli, Defendi, Boben, Kontek, Mammarella, Proietti, Palumbo, Partipilo, Falletti, Furlan, Raicevic. Risponderà la formazione ospite guidata in panchina da Giorgio Roselli con un 3-5-2 così disposto dal primo minuto: Marson, Sciacca, Vergara, Bachini, Ciotti, Laaribi, Tumbarello, Cattaneo, Mahrous, Plescia, Parigini.

QUOTE E PRONOSTICO

Le quote che l’agenzia Snai ha fornito per un pronostico su Ternana Vibonese ci danno le seguenti informazioni: il segno 1 per la vittoria della squadra di casa vi permetterebbe di guadagnare una somma corrispondente a 1.38 volte quanto puntato, l’eventualità del pareggio è regolata dal segno X e vale 4.75 volte l’importo investito mentre per il segno 2, sul quale puntare per l’affermazione degli ospiti, porta in dote una vincita che ammonta a 7.00 volte la vostra giocata con questo bookmaker.

© RIPRODUZIONE RISERVATA