Diretta/ Ternana Vicenza streaming video tv: umbri in recupero (Serie B)

DIRETTA TERNANA VICENZA: BROCCHI VUOLE SVOLTARE!

Ternana Vicenza, in diretta sabato 23 ottobre 2021 alle ore 14.00 presso lo stadio Libero Liberati di Terni, sarà una sfida valevole per la nona giornata d’andata del campionato di Serie B. Umbri in recupero dopo tre vittorie nelle ultime quattro partite disputate in campionato, che hanno risollevato una situazione difficile dopo la promozione in cadetteria. Importante il successo esterno a Pordenone, prima vittoria in trasferta per i rossoverdi dopo quelle ottenute in casa contro Parma e Spal.

Il Vicenza anche dopo il cambio di allenatore, con Brocchi al posto di Di Carlo, non è riuscito a trovare una svolta. Anche i berici avevano vinto in trasferta a Pordenone, ottenendo la loro prima vittoria in campionato dopo una sfilza di sconfitte consecutive, ma è arrivata successivamente subito una sconfitta interna contro la Reggina che ha lasciato i biancorossi, con 3 punti in 8 partite, al penultimo posto in classifica. Il primo dicembre 2018 il Vicenza ha vinto 0-2 l’ultimo precedente in casa della Ternana, che ha battuto per l’ultima volta i veneti tra le mura amiche con il 2-0 del 28 novembre 2015.

DIRETTA TERNANA VICENZA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv della gara Ternana Vicenza è affidata come di consueto all’emittente satellitare Sky Sport. Per poter seguire la Serie B è necessario essere abbonati al pacchetto Calcio. La stessa emittente permette la visione in diretta streaming video dei propri canali attraverso l’applicazione Sky Go. E’ possibile seguire la Serie B anche sulle piattaforme DAZN ed Helbitz, le quali trasmettono in streaming video. Per poter accedere alla diretta è necessario disporre di un dispositivo mobile: tablet, smartphone o PC e di una connessione a internet. E’ possibile fruire dei contenuti delle due piattaforme digitali anche tramite Smart TV.

PROBABILI FORMAZIONI TERNANA VICENZA

Le probabili formazioni della diretta Ternana Vicenza, match che andrà in scena allo stadio Libero Liberati di Terni. Per la Ternana, Cristiano Lucarelli schiererà la squadra con un 4-2-3-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Iannarilli; Defendi, Sorensen, Capuano, Martella; Palumbo, Agazzi; Partipilo, Falletti, Furlan; Donnarumma. Risponderà il Vicenza allenato da Cristian Brocchi con un 3-4-2-1 così schierato dal primo minuto: Grandi; Brosco, Padella, Pasini; Di Pardo, Pontisso, Ranocchia, Calderoni; Dalmonte, Proia; Meggiorini.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match allo stadio Libero Liberati di Terni, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria della Ternana con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.85, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.20, mentre l’eventuale successo del Vicenza, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 4.33.



