Formazioni Carrarese Vicenza/ Quote: ecco le mosse per la finale playoff Serie C (9 giugno 2024)

PROBABILI FORMAZIONI CARRARESE VICENZA: I TITOLARI PER LA FINALE!

La finale di ritorno dei playoff di Serie C emetterà l’ultimo verdetto di tutto il panorama del calcio professionistico italiano e allora in vista del match di oggi pomeriggio presentiamo le probabili formazioni di Carrarese Vicenza. Le scelte dei due allenatori si annunciano ancora più importanti perché si riparte da un pareggio: al Romeo Menti mercoledì sera è finita 0-0, la Carrarese potrebbe godere del piccolo vantaggio di giocare il ritorno in casa, ma naturalmente tutto è possibile, compreso il ricorso ai tempi supplementari ed eventualmente ai calci rigori in caso di un altro pareggio.

Di certo si affrontano due formazioni di ottimo livello, anche se entrambe erano state terze nei rispettivi gironi e di conseguenza ci sono state almeno delle piccole sorprese, sotto forma di esclusione delle seconde classificate da questa finale dei playoff di Serie C. La Carrarese ha disputato un campionato eccellente e il Vicenza a sua volta ha già fatto vittime illustri in questi playoff. I calcoli servono davvero a poco, meglio leggere insieme tutte le ultime notizie sulle probabili formazioni di Carrarese Vicenza.

SCOPRIAMO QUOTE E FAVORITI

In vista di una finale è naturalmente lecito anche uno sguardo curioso al pronostico, quindi l’agenzia Snai ci dice che per Carrarese Vicenza il quadro è piuttosto incerto. Il fattore campo concede un piccolo vantaggio alla Carrarese, con il segno 1 proposto a 2,55; ecco poi a quota 2,95 il segno X naturalmente in caso di pareggio e infine il segno 2 che è proposto a 3,00 qualora il Vicenza espugnasse il campo degli avversari.

PROBABILI FORMAZIONI CARRARESE VICENZA

ANALIZZIAMO LE MOSSE DI CALABRO

Nelle probabili formazioni di Carrarese Vicenza spicca il fatto che i due allenatori adottano lo stesso modulo, cioè il 3-4-2-1. Il tecnico di casa Antonio Calabro dovrebbe confermare tutto nella retroguardia, con Bleve in porta e davanti a lui i tre difensori Imperiale, Di Gennaro e Illanes; a centrocampo invece la Carrarese ritrova come esterno destro Zanon, che era squalificato all’andata, quindi Palmieri può tornare in mezzo con Zuelli, mentre Della Latta potrebbe essere di nuovo allargato a sinistra, dove è in ballottaggio anche Grassini. Infine, in attacco la variabile è Capello, che potrebbe insidiare come prima punta Finotto o giocare sulla trequarti, dove però Panico e Schiavi partono favoriti.

SCOPRIAMO LE SCELTE DI VECCHI

Si accennava ai moduli speculari nelle probabili formazioni di Carrarese Vicenza e allora possiamo evidenziare che l’allenatore veneto Stefano Vecchi adotterà a sua volta una difesa a tre con Laezza, Cuomo e Fantoni davanti al portiere Confente, anche perché Golemic è ancora squalificato. Le idee sembrano molto chiare per i biancorossi, perché i due esterni di centrocampo dovrebbero essere De Col e Costa, affiancando Greco e Ronaldo Pompeu da Silva che dovrebbero essere i due titolari nel cuore della mediana. Fin qui praticamente tutto deciso, attenzione però al ballottaggio sulla trequarti, con Delle Monache e Proia a giocarsi il posto a fianco di Della Morte; infine come centravanti potrebbe rivedersi Ferrari, anche se mercoledì ha giocato Pellegrini.

PROBABILI FORMAZIONI CARRARESE VICENZA: IL TABELLINO

CARRARESE (3-4-2-1): Bleve; Imperiale, Di Gennaro, Illanes; Zanon, Palmieri, Zuelli, Della Latta; Panico, Schiavi; Finotto. All. Calabro.

VICENZA (3-4-2-1): Confente; Laezza, Cuomo Fantoni; De Col, Greco, Ronaldo, Costa; Delle Monache, Della Morte; Ferrari. All. Vecchi.











