DIRETTA VICENZA CARRARESE/ Video streaming Rai: pochi precedenti recenti (playoff Serie C, 5 giugno 2024)

Non sono pochi i precedenti che ci introducono alla diretta di Vicenza Carrarese, anche se a dire il vero quelli davvero recenti si contano sulle dita di una mano: per la precisione ne troviamo solo due nel terzo millennio, che fanno riferimento al campionato di Prima Divisione Lega Pro nella stagione 2013-2014. Già per quelli immediatamente prima bisogna tornare indietro di 10 anni; ad ogni modo il Vicenza aveva vinto gli ultimi due episodi, quello del Romeo Menti nella partita di andata (terza giornata nel girone A) si era risolto con i gol, arrivati entrambi nel secondo tempo, di Simone Tiribocchi e Mattia Mustacchio, e in panchina c’erano Giovanni Lopez e Maurizio Braghin.

Vicenza che contro la Carrarese ha vinto quattro delle ultime cinque partite, con un pareggio; i marmiferi non battono il LaneRossi addirittura dal dicembre 1990, anche in questo caso eravamo in Serie C ed era arrivata una vittoria esterna per 1-0, a replicare lo stesso risultato andato in scena nel mese di maggio, dunque nel campionato precedente. In generale nelle ultime dieci, per quel che vale visto che alcune di queste sfide sono degli anni Ottanta, abbiamo quattro vittorie del Vicenza e due della Carrarese, di conseguenza quattro sono anche i pareggi. (agg. di Claudio Franceschini)

COME VEDERE LA DIRETTA DI VICENZA CARRARESE IN STREAMING VIDEO TV

C’è una buona notizia che riguarda la diretta tv di Vicenza Carrarese: l’andata della finale playoff di Serie C sarà infatti trasmessa in chiaro, il canale di riferimento è Rai Sport che trovate al numero 58 del vostro telecomando, con la possibilità naturalmente di seguire questo match anche in diretta streaming video, visitando il sito di Rai Play o attivando la relativa app. L’alternativa è invece rappresentata dalla televisione satellitare, per gli abbonati: qui il canale sarà Sky Sport Calcio al numero 252 del decoder, con la relativa diretta streaming video che viene garantita, senza costi aggiuntivi, dall’applicazione Sky Go. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAIPLAY DI VICENZA CARRARESE

Finalmente la grande attesa è finita: alle ore 21:00 di mercoledì 5 giugno 2024 inizia la diretta di Vicenza Carrarese, vale a dire l’andata della finale playoff di Serie C 2023-2024. È stato un lungo percorso tra stagione regolare e post season, alla fine sono rimaste due squadre: il Vicenza, che era considerato favorito per la promozione diretta ma ha attraversato una crisi in campionato che le è costato le prime due posizioni, bravi poi i veneti a ritrovarsi e affrontare alla grande i playoff, culminati per il momento nella doppia sfida all’Avellino che ha garantito la finale.

Poi la Carrarese, una sorpresa: riuscita a inerpicarsi sino al terzo posto nel girone B, precedendo squadroni come Perugia e Pescara, ha poi fatto il colpo nella semifinale contro il Benevento, per i marmiferi sarebbe la prima promozione in Serie B e dunque c’è straordinaria attesa nell’ambiente. Ricordando che la diretta di Vicenza Carrarese sarà solo il primo atto della finale per il salto di categoria, noi adesso prendiamoci del tempo per valutare insieme le scelte che i due allenatori opereranno al Romeo Menti, andando a leggere insieme le probabili formazioni della partita.

PROBABILI FORMAZIONI VICENZA CARRARESE

Brutto colpo per Stefano Vecchi: Golemic è squalificato per due turni, dunque salterà la diretta Vicenza Carrarese di stasera ma anche la finale di ritorno. Il suo posto in difesa lo prenderà uno tra Laezza e Fantoni, in campo nella linea con Sandon e Cuomo a protezione di Confente; sulle fasce laterali dovrebbero agire De Col e Filippo Costa, in mezzo invece la regia di Ronaldo Pompeu da Silva e la quantità di Jean Freddi Greco, a supporto dei due trequartisti che dovrebbero essere Della Morte e Proia. In attacco, Franco Ferrari potrebbe e dovrebbe tornare titolare ma occhio alla candidatura di Jacopo Pellegrini.

Nella Carrarese è squalificato Zanon: il modulo di Antonio Calabro dovrebbe essere un 3-4-2-1 con Finotto o Alessandro Capello di punta, la possibilità di vedere Leonardo Morosini sulla trequarti (al posto di Palmieri, al fianco di Panico) mentre a centrocampo la maglia di Zanon la può prendere uno tra Grassini e Belloni, con Cicconi sull’altro versante e una coppia centrale che sarà formata da Capezzi e Nicolas Schiavi. In difesa il ballottaggio è tra Coppolano e Illanes; dovrebbero invece essere confermati sia Imperiale che Matteo Di Gennato, in porta come sempre ci sarà Bleve.

Le quote che sono state poste sulla diretta di Vicenza Carrarese indicano nei veneti i favoriti per la finale di andata: secondo l’agenzia Snai il segno 1 che regola la vittoria del Vicenza vi permetterebbe di guadagnare una somma corrispondente a 2,10 volte quello che avrete messo sul piatto, per contro il segno 2 per il successo della Carrarese porta in dote una vincita che ammonta a 3,70 volte la vostra giocata. Abbiamo infine l’eventualità del pareggio, per la quale puntare sul segno X: in questo caso il bookmaker vi premierebbe con una somma che equivale a 3,10 volte l’importo che avrete investito sulla partita.











