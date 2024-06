DIRETTA CARRARESE VICENZA/ Video streaming Rai: ai toscani la vittoria manca da 34 anni (9 giugno 2024)

DIRETTA CARRARESE VICENZA: I TESTA A TESTA

Come già fatto quattro giorni fa, per la diretta di Carrarese Vicenza ci concentriamo sui testa a testa ma questa volta ovviamente facciamo riferimento maggiormente alle partite disputate in casa dei marmiferi. Ricordiamo che sono appena tre i precedenti nel terzo millennio, e che la Carrarese non ha mai vinto; per trovare l’ultimo successo gialloblu dobbiamo tornare al dicembre 1990 ed eravamo al Romeo Menti, nel maggio dello stesso anno invece la Carrarese aveva timbrato una vittoria, ancora per 1-0, nella 31^ giornata del girone A di Serie C1. Quell’anno i toscani erano allenati da Giuseppe Savoldi, il Vicenza invece aveva avuto una stagione travagliata con tre allenatori.

Per le prime sette giornate Romano Fogli; poi Sergio Gasparin fino al termine del girone di andata, infine Giulio Savoini che aveva anche disputato il playout per non retrocedere. Ecco: quell’anno il Vicenza, quattordicesimo in classifica, si era salvato battendo 2-0 il Prato; è impressionante pensare che solo nove anni più tardi avrebbe vinto la Coppa Italia, regalandosi anche una straordinaria semifinale di Coppa delle Coppe e un ciclo fantastico in Serie A. Per quanto riguarda la Carrarese, in quella stagione aveva chiuso al settimo posto e la Serie B non l’ha mai conosciuta, ora però si trova a 90 minuti dal sogno… (agg. di Claudio Franceschini)

COME VEDERE LA DIRETTA DI CARRARESE VICENZA IN STREAMING VIDEO TV

Ancora una volta la diretta tv di Carrarese Vicenza sarà proposta in chiaro: per la finale di ritorno nei playoff di Serie C avremo infatti la copertura da parte di Rai Due, di conseguenza appuntamento per tutti con anche la possibilità di seguire la partita in diretta streaming video, come sempre visitando il sito di Rai Play o la relativa app. In alternativa gli abbonati alla televisione satellitare potranno accedere a Sky Sport Calcio, canale 202 del decoder (oppure a Sky Sport 251) e in questo caso la diretta streaming video, senza costi aggiuntivi, sarà disponibile grazie all’applicazione Sky Go attivabile su apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAIPLAY DI CARRARESE VICENZA

CARRARESE VICENZA: IL MOMENTO DECISIVO!

È arrivato il momento di scoprire la quarta squadra promossa in Serie B: la diretta di Carrarese Vicenza si gioca alle ore 17:30 di domenica 9 giugno, ed è la finale di ritorno nei playoff Serie C 2023-2024. Si riparte dal perfetto equilibrio dell’andata: al Romeo Menti è finita 0-0, dunque allo Stadio dei Marmi potrebbe succedere di tutto ed è utilissimo ricordare che il regolamento della Lega Pro, a differenza di tutti gli altri turni giocati finora nella post season, non prevede che il vantaggio vada alla squadra che ha fatto meglio nella stagione regolare.

Tradotto: in caso di ulteriore parità, con qualunque risultato, si andrà ai tempi supplementari ed eventualmente ai rigori. Sarà un vantaggio per una delle due squadre? Difficile dirlo, anche se naturalmente la Carrarese ha fatto un bel passo avanti verso la promozione pareggiando in trasferta; i marmiferi hanno disputato una grande stagione ma il Vicenza, tecnicamente superiore, ha saputo ritrovarsi nel momento giusto dopo una crisi che ha compromesso la promozione diretta. Aspettiamo con grande trepidazione la diretta di Carrarese Vicenza, nel frattempo possiamo fare qualche considerazione sulle scelte dei due allenatori leggendo insieme le probabili formazioni.

PROBABILI FORMAZIONI CARRARESE VICENZA

Nella diretta Carrarese Vicenza Antonio Calabro ritrova Zanon, che era squalificato all’andata: dovrebbe essere lui il titolare a destra, nel 3-4-2-1 classico con Bleve in porta e una difesa che dovrebbe essere la stessa di mercoledì, ovvero con Imperiale, Matteo Di Gennaro e Illanes schierati in linea. I grandi dubbi sono a centrocampo: Palmieri può tornare titolare in mezzo e fare tandem con Zuelli, ma se la gioca anche Della Latta che a Vicenza è stato schierato a sinistra e potrebbe essere confermato in questo ruolo, dove è in ballottaggio anche Grassini. Da valutare poi Alessandro Capello, da prima punta per Finotto o sulla trequarti al posto di uno tra Panico e Nicolas Schiavi, che però partono in vantaggio.

Nel Vicenza invece le scelte sono più fissate: Stefano Vecchi adotta un modulo speculare e ha le idee chiare. Laezza, Cuomo e Fantoni davanti a Confente ricordando che Golemic è ancora squalificato; poi De Col e Filippo Costa sulle corsie laterali, quasi scontata la coppia che agirà nel settore nevralgico del campo con Jean Freddi Greco a fare compagnia a Ronaldo Pompeu da Silva. Il ballottaggio è davanti, con Delle Monache e Proia a giocarsi il posto a fianco di Della Morte; davanti invece scommettiamo su Franco Ferrari, che non ha giocato nemmeno mercoledì a favore di Jacopo Pellegrini.











