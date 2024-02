DIRETTA TEST MOTOGP SEPANG 2024/ Classifica e tempi: Bastianini 1°, Bagnaia 5°, male Marquez (7 febbraio)

DIRETTA TEST MOTOGP SEPANG 2024: BASTIANINI DAVANTI A TUTTI

È terminata anche la seconda giornata dei test MotoGp Sepang 2024: si conferma la Ducati ma oggi, dopo il primo posto della Pramac di Jorge Martin cui avevamo assistito ieri, a prendersi la vetta è stato Enea Bastianini, uno dei piloti maggiormente chiamati al riscatto per un 2023 sfortunato e poco brillante. La seconda guida della Ducati Factory ha stampato il miglior tempo proprio nel finale, facendo registrare un 1’57’’134: alle sue spalle Martin che di conseguenza sta confermando di avere un ottimo passo, e che oggi ha anche provato la nuova carena al pari del campione del mondo in carica.

Pecco Bagnaia, ieri solo sedicesimo, si è decisamente migliorato: nei test MotoGp Sepang 2024 ha stampato il quinto tempo staccato di oltre tre decimi dal compagno di scuderia. Terzo miglior crono per la KTM di Brad Binder, poi troviamo la prima Aprilia che questa volta è quella di Aleix Espargaro; in sesta posizione ottimo Fabio Di Giannantonio che, come ricordiamo, è andato a correre per il Team VR46 e ha fatto meglio di Marco Bezzecchi, solo nono a più di 7 decimi da Martin. Per quanto riguarda gli altri protagonisti, dopo la terza posizione di ieri Fabio Quartararo ha chiuso undicesimo, peggio ancora Marc Marquez che con la Ducati del Team Gresini si è accontentato dal quattordicesimo posto. I test MotoGp Sepang 2024 termineranno domani con la terza e ultima giornata. (agg. di Claudio Franceschini)

TEST MOTOGP SEPANG 2024: LA SECONDA GIORNATA!

Ci terrà compagnia anche oggi, mercoledì 7 febbraio, la diretta dei test MotoGp Sepang 2024, perché sul circuito malese sarà il secondo giorno di lavoro in pista nella tabella di avvicinamento al Mondiale di quest’anno, che vedrà Francesco Bagnaia nei panni di campione del Mondo in carica dopo il doppio trionfo nelle ultime due stagioni e una sfida che potrebbe essere rovente in casa Ducati, considerato il ruolo non solo di Jorge Martin e (speriamo) Enea Bastianini dopo un 2023 sfortunatissimo, ma in particolare di Marc Marquez, il cui passaggio a Borgo Panigale è naturalmente la notizia dell’inverno.

Di conseguenza la Ducati vuole diventare sempre di più la moto di riferimento per tutto il paddock della MotoGp, mentre tutte le altre Case devono colmare un gap che nel 2023 è diventato davvero netto e pesante soprattutto per Honda e Yamaha, i colossi giapponesi che arrivano da una crisi con pochi (forse nessuno) precedenti nella storia – per la Honda naturalmente ci sarà da fare i conti anche con l’addio di Marquez. Con tutte le cautele del caso, vedremo se oggi verranno confermate le indicazioni emerse ieri e nel frattempo ricordiamo che la diretta dei test MotoGp a Sepang sicuramente catalizzerà l’attesa degli appassionati nonostante orari assai scomodi, dato che si girerà dalle ore 3.00 di notte fino alle 11.00 del mattino, secondo il fuso italiano.

DIRETTA TEST MOTOGP 2024 A SEPANG STREAMING VIDEO E TV, COME SEGUIRE L’EVENTO

Purtroppo non ci sarà una diretta tv dei test MotoGp 2024 a Sepang e di conseguenza non sarà disponibile nemmeno la diretta streaming video delle prove dei big della classe regina. Gli appassionati potranno comunque essere collegati con gli aggiornamenti e i tempi visitando il sito www.motogp.com, oppure i profili social ufficiali della MotoGp. Altre informazioni arriveranno da siti e social network ufficiali delle varie Case.

DIRETTA TEST MOTOGP SEPANG 2024: IL CALENDARIO

In attesa di scoprire che cosa ci potrà dire la giornata della diretta test MotoGp che vivremo da Sepang oggi, facciamo un passo avanti verso la stagione per ricordare cosa ci offrirà il calendario del Mondiale MotoGp 2024. Innanzitutto, dobbiamo annotare che il debutto stagionale tornerà ad essere in Qatar, domenica 10 marzo sul circuito di Losail, poi ci sarà Portimao per il GP Portogallo. Gli appuntamenti dovrebbero essere in totale 21 perché è stato cancellato il GP Argentina a Termas de Rio Hondo, con il quale si sarebbe toccato il numero record di 22, inoltre si parla di dubbi anche circa il GP del Kazakistan sul circuito di Sokol.

La pausa estiva sarà a luglio, come da tradizione per il Motomondiale: dieci appuntamenti la precederanno (Kazakistan compreso), mentre da agosto in poi ne avremo undici. L’appuntamento con il Gran Premio d’Italia al Mugello sarà fissato per domenica 2 giugno, nel giorno della festa della Repubblica, mentre a Misano si gareggerà domenica 8 settembre per il Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini. Rientrerà dal calendario l’Aragona, per cui i Gran Premi in Spagna saranno nuovamente quattro, comprese Jerez, Barcellona (anticipata a maggio) e infine Valencia, che ospiterà l’ultimo GP domenica 17 novembre. Ora però torniamo all’attualità: cosa ci dirà il secondo giorno della diretta dei test MotoGp 2023 da Sepang?











