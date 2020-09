DIRETTA TIRRENO ADRIATICO 2020/ Video streaming Rai: l’anno scorso (7^ tappa)

In vista della diretta della settima tappa della Tirreno Adriatico 2020, possiamo fare un doppio confronto con l’anno scorso. Doppio perché, come ogni mattina, possiamo innanzitutto ricordare la settima tappa della scorsa edizione, che avendo un format proprio di sette frazioni era la classica cronometro conclusiva di San Benedetto del Tronto, che fu vinta dallo specialista belga Victor Campenaerts ma vide soprattutto il ribaltone in classifica generale, con Primoz Roglic che scavalcò Adam Yates per un solo secondo vincendo così la scorsa edizione della Tirreno Adriatico, corsa nel 2019 naturalmente nella tradizionale collocazione a marzo. Dicevamo però di un paragone doppio, perché si può citare naturalmente anche la frazione da Colli al Metauro a Recanati, collocata anche allora alla domenica (era la quinta tappa) e caratterizzata dai Muri marchigiani: fu una giornata di gloria per Jakob Fuglsang, che dominò giungendo da solo sul traguardo con un vantaggio di ben 40″ su Adam Yates e 56″ su Primoz Roglic, due giorni prima del già citato ribaltone a cronometro. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

Per seguire la Tirreno Adriatico 2020 in diretta tv, il canale di riferimento sarà come di consueto Rai Sport + HD, con la telecronaca di Andrea De Luca e Paolo Bettini. La telecronaca “ufficiale” sarà a partire dalle ore 14.00, ma già dalle 13.00 ci sarà spazio per il grande ciclismo in questa settimana pazzesca per le due ruote, osserviamo inoltre che le fasi decisive della corsa saranno certamente trasmesse anche su Rai Due, dove in contemporanea troverà spazio anche il Tour de France. Per chi invece non potesse mettersi davanti al televisore oggi pomeriggio, ma non volesse perdere le emozioni della Corsa dei Due Mari, ecco pure la possibilità garantita dalla diretta streaming video, gratuita per tutti sul sito o l’applicazione di Rai Play.

Altra giornata da non perdere con la diretta Tirreno Adriatico 2020: oggi la settima tappa Pieve Torina-Loreto di 181 km sarà caratterizzata da tanti passaggi sui Muri marchigiani, a Recanati e Loreto, che renderanno esplosiva la corsa. Possiamo ormai definire tradizionale per la Tirreno Adriatico una giornata trascorsa da queste parti (anche per rendere omaggio a Michele Scarponi) affrontando le brevi ma dure salite che ci propone questa meravigliosa zona delle Marche. Muri che probabilmente non hanno nulla da invidiare a quelli delle Classiche del Nord e che ci regalano sempre spettacolo. Lo sa bene ad esempio un certo Simon Yates, che nel 2018 vinse una bellissima tappa ad Osimo: era il Giro d’Italia, ma le zone sono sempre quelle e il britannico della Mitchelton-Scott si regalò quel giorno un bellissimo successo in maglia rosa, come bellissima è stata la sua vittoria di venerdì a Sassotetto. Adesso siamo al penultimo giorno della Tirreno Adriatico 2020: il momento dei verdetti per questa Corsa dei Due Mari slittata a settembre è sempre più vicino…

Adesso è giunto il momento di scoprire in maggiore dettaglio che cosa ci offrirà oggi la diretta Tirreno Adriatico 2020, andando ad esaminare il percorso della settima tappa Pieve Torina-Loreto. La partenza avrà luogo alle ore 11.30 da Pieve Torina, in provincia di Macerata, per dare il via a una frazione che sarà poi un continuo “dentro e fuori” fra questa provincia e quella di Ancona. Non mancheranno diverse salitelle già nella prima parte, ma il primo strappo catalogato come Gpm sarà quello di Osimo, al km 90,8. Si entrerà poi sul circuito finale, che si snoderà fra Loreto e Recanati e sarà da affrontare tre volte prima di giungere all’arrivo di Loreto. Tra le due salite, quella di Recanati sarà un po’ più lunga (circa 3,5%), con pendenza media piuttosto dolce (4,6%), ma in realtà potremmo considerarla come due strappi (uno al 12% e l’altro al 14%) collegati da un tratto di lieve salita che porta nel suo complesso questa difficoltà a sembrare più lunga ma anche agevole, come in realtà non è. Da notare che proprio a Recanati al km 137,7 sarà posto anche il traguardo volante. A Loreto invece ci sarà da affrontare per tre volte uno strappo con punte di pendenza massima al 18%, mentre l’ultimo chilometro prima dell’arrivo in via Papa Sisto V sarà all’8,7% di pendenza media, con punte fino al 13%.



