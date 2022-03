Diretta Tofas Bursa Treviso/ Streaming video tv: veneti fuori dalla Champions League

DIRETTA TOFAS BURSA TREVISO: NUTRIBULLET GIÀ ELIMINATA

Tofas Bursa Treviso, in diretta dal Nilufer Spor Salonu, si gioca alle ore 18:00 di mercoledì 16 marzo: la partita è valida per la quinta giornata nel gruppo K di basket Champions League 2021-2022, ma purtroppo è inutile per una Nutribullet che, perdendo anche sul parquet di Manresa, è stata eliminata in anticipo nella competizione. Treviso è dunque in campo solo per salvare la faccia, per dirla così: al momento è 0-4 nel girone e vuole lasciare la Champions League vincendo almeno una partita nella Top 16, anche se al momento deve maggiormente concentrarsi sul campionato.

In Serie A1 infatti la situazione è davvero complessa: nel weekend Treviso ha perso nettamente a Brescia e dunque è rimasta pericolosamente vicina alla zona retrocessione, perdendosi per strada dopo un avvio di stagione brillante. Vedremo comunque quello che succederà nella diretta di Tofas Bursa Treviso, aspettando che la partita prenda il via possiamo fare qualche rapida considerazione sui temi principali che riguardano una partita di Champions League che per la squadra turca ha ancora molto valore…

DIRETTA TOFAS BURSA TREVISO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Salvo variazioni di palinsesto la diretta tv di Tofas Bursa Treviso non dovrebbe essere trasmessa sui canali della nostra televisione; non ci sarà la possibilità di assistere al match di Champions League nemmeno tramite un servizio di diretta streaming video, e dunque per essere sempre aggiornati con le informazioni utili potrete consultare il sito ufficiale del torneo basketball.championsleague, per il tabellino play-by.play e il boxscore aggiornato in tempo reale, così come gli account che Treviso Basket mette a disposizione sui social network, in particolare Facebook e Twitter.

DIRETTA TOFAS BURSA TREVISO: RISULTATI E CONTESTO

Nella diretta di Tofas Bursa Treviso i casi saranno due: la Nutribullet, già eliminata a causa della doppia sconfitta che ha subito in pochi giorni da Manresa, potrebbe avere una reazione di orgoglio salutando nel migliore dei modi la Champions League (ricordando che il prossimo martedì chiuderà i suoi impegni al PalaVerde, contro il Darussafaka) oppure, per dirla in gergo, potrebbe anche decidere di “darla su” e, poiché il match in terra turca non conta più nulla, iniziare fin da subito la preparazione al prossimo impegno di un campionato nel quale come detto le cose non stanno andando bene.

Quel che appare certo è che la squadra di Max Menetti ha pagato una preparazione improntata a partire forte a settembre, e adesso dal punto di vista fisico se ne paga il conto; Treviso era stata competitiva nei turni precedenti della Champions League, ma nel girone della Top 16 ha totalmente perso la bussola e non è mai riuscita a giocare davvero per vincere le partite. Vedremo come andrà stasera, ma contro un Tofas Bursa che ha bisogno di un successo per blindare la qualificazione le sensazioni di partenza non sono certamente positive…



