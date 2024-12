DIRETTA TORTONA TREVISO: SI ARRIVA DA DUE VITTORIE!

La diretta Tortona Treviso è in programma alle ore 20:00 di sabato 7 dicembre 2024, al PalaEnergica di Casale Monferrato si gioca per la 10^ giornata di basket Serie A1 2024-2025 e sarà una partita molto interessante, perché troviamo sul parquet due squadre che sono reduci da vittorie. Il grande colpo lo ha sicuramente firmato Tortona: la Bertram è andata a vincere a Milano sfruttando le fatiche di Eurolega dell’Olimpia, in ogni caso si tratta di due punti d’oro nella corsa ai playoff perché non saranno tante le squadre in grado di fare il blitz all’Unipol Forum, e questo ci dice anche delle qualità acclarate di Derthona Basket.

Treviso invece si è ripresa con il successo interno su Pistoia: due punti fondamentali per proseguire la marcia verso la salvezza che rimane il principale obiettivo, da tempo la NutriBullet non riusciva a esprimersi ma finalmente ha ottenuto una vittoria contro una rivale alla portata, dunque ha potuto vivere una settimana relativamente tranquilla nella preparazione della diretta Tortona Treviso. A proposito, noi possiamo provare a fare qualche ulteriore incursione nei temi principali di una partita che speriamo possa regalarci un bello spettacolo, a prescindere da quale squadra incamererà i due punti nella classifica di Serie A1.

Possiamo parlare di un appuntamento in diretta tv con Tortona Treviso, la partita infatti sarà trasmessa su Eurosport 2 che è un canale che trovate al numero 211 del decoder di Sky, chiaramente quindi le immagini su questa emittente saranno garantite ai soli abbonati della televisione satellitare che potranno assistere al match anche in diretta streaming video, senza costi aggiuntivi e attivando l’applicazione Sky Go. Sempre in abbonamento sarà possibile avere accesso alla diretta Tortona Treviso anche tramite la piattaforma DAZN, ricordiamo invece la libera consultazione del sito www.legabasket.it per tutte le informazioni utili sulla sfida.

Siamo quasi pronti a vivere la diretta Tortona Treviso, come già detto è una sfida intrigante e le due squadre sono in salute almeno per quanto riguarda gli ultimi risultati che hanno messo a referto. Certamente Tortona è sempre sotto i riflettori, stiamo parlando di una Bertram che nelle ultime tre stagioni ha sempre fatto i playoff e, dopo due semifinali e una finale di Coppa Italia, ha portato la Virtus Bologna a gara-5 andando veramente vicina ad eliminare la sua nemesi. Questo non è successo, ma con Walter De Raffaele in panchina si punta ad aprire un ciclo, riducendo il gap dalle corazzate e provando ad essere pronti per quando eventualmente arriverà il cambio nelle gerarchie.

Come già visto Treviso sta affrontando uno scenario nel quale il primo obiettivo deve essere quello di confermare la categoria, cosa che non è mai scontata come si è visto benissimo lo scorso anno; la NutriBullet insegue un passato glorioso ma che comincia a essere lontano nel tempo, senza fare voli pindarici bisogna fare passo dopo passo nel tentativo di costruire solide basi per andare all’assalto dei playoff, che erano arrivati presto – dopo il ritorno in A1 – ma che poi non sono stati più replicati. Anche qui un allenatore esperto come Frank Vitucci può rappresentare una garanzia, ma avrà bisogno del giusto tempo.