DIRETTA NAPOLI TREVISO: CAMPANI IN FONDO ALLA CLASSIFICA

La diretta Napoli Treviso è in programma per domenica 17 novembre 2024 alle ore 19:30 presso l’impianto denominato PalaBarbuto, situato a Napoli, come partita valida per l’ottava giornata della Serie A1 di basket 2024/2025. I padroni di casa arrivano a questa sfida non certo nel migliore dei modi dato che nei sette turni precedenti della stagione regolare attualmente in corso non ha ancora saputo conquistare nemmeno un punto, occupando in questo modo l’ultima posizione in solitaria a quota zero e dunque candidandosi alla retrocessione insieme con Cremona.

La situazione, sebben non sia comunque molto più rosea, è diversa per gli ospiti guidati da coach Francesco Vitucci visto che si trovano in undicesima posizione con quattro punti guadagnati. I veneti guidano a pari punti un gruppetto di quattro squadre composto anche da Scafati, Vares e Sassari e puntano ad agganciare l’Estra Pistoia e la Reyer Venezia davanti a sei punti. Nello scorso turno Treviso è stata inoltre in grado di sconfiggere una diretta concorrente come Scafati per ben 104 a 75 lanciando ulteriori segnali positivi per proseguire il proprio cammino verso l’alto.

DIRETTA NAPOLI TREVISO STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Tutti coloro i quali volessero seguire con i propri occhi la diretta Napoli Treviso senza doversi recare di persona al PalaBarbuto dovranno obbligatoriamente disporre di un abbonamento valido a DAZN, piattaforma che detiene i diritti per la messa in onda di tutte le partite del campionato di Serie A1 di basket per la stagione 2024/2025 che si sta disputando. La diretta Napoli Treviso sarà dunque visibile via streaming utilizzando lo smart phone, il tablet oppure direttamente dal browser sul proprio pc. La gara sarà visibile sul proprio televisore se si dispone di una smart tv.

DIRETTA NAPOLI TREVISO: VENETI IN SVANTAGGIO NEI PRECEDENTI

Diamo uno sguardo più approfondito ai precedenti tra le due squadre in attesa dell’inizio della diretta Napoli Treviso valevole per l’ottavo turno di campionato. I campani hanno saputo infatti imporsi per ben quattro volte su cinque nelle sfida disputate di recente contro i veneti ed anche per questo motivo, nonostante la complicatissima situazione in classifica, vengono dati come leggermente favoriti nel pronostico dell’esito finale anche secondo le quote offerte dai bookmakers delle varie agenzie di scommesse sportive.

I partenopei appaiono quindi in vantaggio nei incroci con la Nutribullet sebbene vengano da sette sconfitte consecutive e nemmeno Treviso se la passa tanto meglio rispetto ai detentori della Coppa Italia. La compagine di coach Vitucci è stata infatti in grado di ottenere un solo successo nelle ultime cinque partite disputate in campionato avendo la meglio solamente su Scafati ma non è comunque nuova a vittorie importanti in trasferta avendo ad esempio conquistato i due punti sul campo della Reyer Venezia e soprattutto era riuscita ad imporsi in amichevole contro la capolista Trento prima dell’inizio della stagione.