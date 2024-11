DIRETTA TREVISO PISTOIA: OBIETTIVO PLAYOFF!

La diretta Treviso Pistoia prende il via al PalaVerde alle ore 20:30 di sabato 30 novembre 2024, si gioca per la nona giornata di basket Serie A1 2024-2025 e si torna in campo dopo la sosta per le nazionali, che ha visto l’Italia qualificarsi agli Europei nonostante una sconfitta interna contro l’Islanda, battuta qualche giorno prima a Reykjavik. Ci dobbiamo dunque concentrare sul campionato, perché la diretta Treviso Pistoia mette a confronto due squadre che hanno tre vittorie e cinque sconfitte e, almeno in questo momento, possono sperare di puntare ai playoff: bene in particolare la NutriBullet, che due settimane fa aveva vinto a Napoli.

I complimenti però vanno fatti anche a Pistoia, che per 40 minuti ha saputo tenere testa a una Trento ancora senza sconfitte: alla fine la Estra ha perso ma è uscita comunque rinfrancata, anche perché bisogna sempre ricordare che le aspettative sul nuovo progetto non erano altissime. Ora vedremo quello che succederà sul parquet nella diretta Treviso Pistoia che potrebbe rappresentare un’occasione per fare il salto di qualità, questo vale per entrambe le squadre e dunque noi non vediamo l’ora di assistere a una partita molto interessante.

TREVISO PISTOIA STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Avremo la possibilità di seguire la diretta Treviso Pistoia sui canali della nostra televisione: infatti l’appuntamento in tv con questo anticipo della nona giornata è su Eurosport 1, canale comunque riservato agli abbonati del satellite che lo troveranno al numero 210 del loro decoder, avendo a disposizione anche l’opzione della diretta streaming video attivando senza costi aggiuntivi l’applicazione Sky Go. Ricordiamo però che tutto il campionato di basket Serie A1 è appannaggio della piattaforma DAZN, anche in questo caso sarà necessario aver sottoscritto un abbonamento.

DIRETTA TREVISO PISTOIA: VENETI IN RISALITA

Possiamo dire che la diretta Treviso Pistoia riassuma in qualche modo l’andamento del campionato di Serie A1: a parte le corazzate, che non sono troppe, e una Napoli che in questo momento è in crisi e rischia seriamente di staccarsi presto dal gruppo, le altre squadre vivono costantemente a metà tra la possibilità di andare a giocare i playoff e uno scenario da corsa per la salvezza, questo anche perché il fatto che le partecipanti siano 16 e, ovviamente, non ci sia altra opzione se non quella di fare zero o due punti, contribuisce a creare una classifica corta e che può cambiare anche sensibilmente in breve tempo, come del resto ha sperimentato Treviso.

Le due squadre in campo questa sera possono davvero ambire a raggiungere la post season, perché la situazione attuale dice che non ci sono affatto lontane; d’altro canto sia la NutriBullet che Pistoia devono stare attente a non farsi riassorbire dal gruppo alle loro spalle, e quindi perdere al PalaVerde potrebbe voler dire rimettere alcune cose in discussione. In termini generali sarebbe meglio dire che sia ancora presto per fare bilanci definitivi, per adesso allora gustiamoci questa diretta Treviso Pistoia sperando se non altro che sia una bella partita, questo a prescindere da quale delle due squadre riuscirà a vincere nella nona giornata di Serie A1.