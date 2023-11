DIRETTA/ Tolosa Liverpool (risultato 0-0) video streaming tv: in campo, si comincia! (9 novembre 2023)

DIRETTA TOLOSA LIVERPOOL (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

Con la diretta di Tolosa Liverpool stiamo per raccontare una partita fondamentale soprattutto per i francesi, che nel gruppo E di Europa League devono fare i conti con l’Union Saint-Gilloise per la qualificazione al prossimo turno. Il Tolosa ha 4 punti come i belgi: ha pareggiato contro di loro in trasferta e questo è un aspetto positivo in vista del ritorno, poi abbiamo avuto il successo di misura sul Lask Linz e infine il ko di Anfield, questo pesante perché maturato con un 1-5 che ha portato la differenza reti in negativo, 3 gol segnati e 6 subiti per quello che al momento è un terzo posto in classifica.

Il Liverpool naturalmente sta volando: solo vittorie per i Reds che sono ad un passo dalla qualificazione diretta agli ottavi di finale, i gol realizzati dalla banda di Jurgen Klopp sono ben 10 a fronte dei due subiti, inoltre è interessante dire che spesso il Liverpool, in generale nella stagione, si è trovato sotto nel punteggio per poi rimontare e vincere. Adesso noi dobbiamo davvero metterci comodi e stare a vedere cosa succederà in questa intrigante partita del gruppo E di Europa League: ci siamo davvero, la parola passa al campo perché la diretta di Tolosa Liverpool comincia! (Agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA TOLOSA LIVERPOOL STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA DI CONFERENCE LEAGUE

La diretta Tolosa Liverpool potrà essere seguita su Sky sui canali Sky Sport 254 e Sky Sport 251 (Diretta Gol Europa e Conference League) sulla pay tv satellitare. Si potrà assistere naturalmente anche in diretta streaming video su qualsiasi dispositivo mobile come smartphone, computer, tablet o console di gioco grazie all’app Sky Go e anche con un abbonamento a DAZN.

TOLOSA LIVERPOOL: REDS SUL VELLUTO?

Tolosa Liverpool, in diretta giovedì 9 novembre 2023 alle ore 18.45 presso lo stadio Municipal di Tolosa sarà una sfida valida per la quarta giornata della fase a gironi di Europa League. Il Tolosa inizia la stagione con l’obiettivo della salvezza, simile al focus dell’anno precedente, quando hanno concluso la stagione al tredicesimo posto, ottenendo la partecipazione alla prossima Europa League dopo aver vinto la coppa di Francia. Nell’ultimo turno in Ligue 1 ha subito una sconfitta in casa contro il Le Havre con un punteggio di 2-1. In Europa, il Tolosa è attualmente terzo nel gruppo, con 4 punti, legato alla seconda posizione e con un vantaggio di quattro punti sull’ultima posizione.

Il Liverpool, dopo diversi anni, non partecipa alla Champions League. La squadra di Jurgen Klopp mira a tornare al vertice della Premier League. Al momento, si trovano al terzo posto in classifica con 24 punti, a tre punti dalla vetta e con un vantaggio di due punti sul quinto posto. Nel turno precedente, hanno pareggiato 1-1 in trasferta contro il Luton. In Europa League, dopo il 5-1 inflitto al Tolosa nel match d’andata, gli inglesi guidano il girone con 9 punti, con un vantaggio di cinque punti sulle squadre che li inseguono, e con la possibilità di qualificarsi agli ottavi con largo anticipo in caso di vittoria.

PROBABILI FORMAZIONI TOLOSA LIVERPOOL

Le probabili formazioni della diretta Tolosa Liverpool, match che andrà in scena allo stadio Municipal di Tolosa. Per il Tolosa, Philippe Montanier schiererà la squadra con un 3-4-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Restes; Costa, Diarra, Nicolaisen; Casseres Jr., Schmidt, Spierings, Suazo; Bangre, Dallinga, Donnum. Risponderà il Liverpool allenato da Jurgen Klopp con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Alisson; Alexander Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson; Szboszlai, Mac Allister, Gravenberch; Salah, Nunez, Luis Diaz.

TOLOSA LIVERPOOL LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Tolosa Liverpool, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Europa League. La vittoria del Tolosa con il segno 1 viene proposta a una quota di 6.25, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 5.00, mentre l’eventuale successo del Liverpool, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 1.45.











