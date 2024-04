Formazioni Atalanta Liverpool/ Quote: qualche diffidato a riposo? (Europa League, 18 aprile 2024)

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA LIVERPOOL: GASPERINI NON SI FIDA!

Le probabili formazioni di Atalanta Liverpool ci avvicinano al ritorno dei quarti in Europa League 2023-2024: appuntamento alle ore 21:00 di giovedì 18 aprile, e Gewiss Stadium pronto ad esplodere dopo la straordinaria impresa che la Dea ha centrato settimana scorsa. Il 3-0 maturato ad Anfield è già nella storia: l’Atalanta adesso sa bene di non doversi fermare e che gestire il match questa sera potrebbe essere un errore, servirà comunque una grande partita ma in ogni caso è giusto dire che la qualificazione alla semifinale di Europa League non sia troppo lontana.

Il Liverpool ha incassato male il colpo: nel weekend ha perso in casa contro il Crystal Palace, ha lasciato il primo posto al Manchester City e dunque quella che poteva essere una stagione trionfale rischia di chiudersi con la sola vittoria della Coppa di Lega, anche se chiaramente questo toglierebbe poco a quanto Jurgen Klopp ha fatto nei suoi quasi nove anni qui. Adesso vedremo cosa ci dirà il campo, noi siamo pronti alle emozioni da Bergamo e in tal senso parliamo in maniera approfondita delle scelte degli allenatori nelle probabili formazioni di Atalanta Liverpool.

ATALANTA LIVERPOOL: QUOTE E PRONOSTICO

Le quote che l’agenzia Snai ha fornito per la partita, e che analizziamo a corredo delle probabili formazioni di Atalanta Liverpool, indicano i Reds come favoriti ma naturalmente bisogna anche contare sul fatto che agli inglesi servono comunque almeno tre gol di margine: in ogni caso il segno 2 per la vittoria del Liverpool al Gewiss Stadium vi farebbe guadagnare una somma corrispondente a 1,65 volte quella che sarà stata la vostra giocata, mentre il bookmaker ha stabilito un valore identico, ovvero 4,50 volte quanto messo sul piatto, per le eventualità del segno 1 e del segno X, naturalmente l’affermazione dell’Atalanta e il pareggio.

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA LIVERPOOL

LE SCELTE DI GASPERINI

Lo abbiamo detto, Gasperini non si fida: in Atalanta Liverpool non ci sarà turnover spinto anche se qualcosa, rispetto al pareggio contro il Verona, cambierà inevitabilmente. Sicuramente il portiere, perché in Europa League il titolare è Musso; poi uno sguardo ai diffidati in vista della semifinale, ma a rimanere fuori tra questi (oltre all’infortunato Scalvini) potrebbero essere solo Holm e Lookman. De Roon tornerà a fare il braccetto in difesa, presumibilmente con Djimsiti e uno tra Kolasinac e Hien (entrambi diffidati); in mezzo al campo invece con Ederson dovremmo avere Pasalic, anche se lo stesso De Roon potrebbe avanzare il suo raggio d’azione. A destra ecco Zappacosta che era squalificato lunedì sera in campionato, sull’altro versante ci aspettiamo Ruggeri; da valutare come sempre l’attacco, detto di Lookman potrebbe tornare titolare Aleksey Miranchuk, che in questa stagione ha trovato il suo spazio risultando anche importante, e con lui potremmo avere la conferma di Scamacca e De Ketelaere, questo significherebbe tenere fuori Koopmeiners che, almeno inizialmente, potrebbe essere sacrificato.

GLI 11 DI KLOPP

Per la trasferta del Gewiss Stadium Klopp recupera Alexander-Arnold e Bajcetic, mentre Alisson ha già giocato in Premier League: quasi certo che la squadra che ha perso due partite consecutive ad Anfield sarà rivoluzionata. Alexander-Arnold torna a fare il terzino destro con Robertson a sinistra, a protezione di Alisson invece si ricompone la coppia difensiva con Ibrahima Konaté e Van Dijk; A centrocampo sarà rivoluzione, restano fuori Endo e Curtis Jones che hanno parecchio deluso nelle ultime uscite e ci sarà nuovo fosforo con la titolarità di Szoboszlai, uno degli ultimi a mollare, ma anche di Harvey Elliott così come di Mac Allister, unico confermato nel reparto. Un capitolo a parte va fatto sul tridente offensivo, dove Klopp ha davvero parecchie alternative: scontata la presenza di Salah, a giocarsi il posto sono soprattutto Darwin Nuñez e Diogo Jota. L’uruguaiano è stato impalpabile contro Atalanta e Crystal Palace, mancando una serie di ottime occasioni da gol: per questo in Inghilterra sono abbastanza convinti che a giocare come prima punta sarà il portoghese, mentre a sinistra avremo Luis Diaz che parte in vantaggio su Gakpo.

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA LIVERPOOL: IL TABELLINO

ATALANTA (3-4-1-2): Musso; De Roon, Djimsiti, Hien; Zappacosta, Ederson, Pasalic, Ruggeri; Al. Miranchuk; Scamacca, De Ketelaere. Allenatore: Gian Piero Gasperini

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, I. Konaté, Van Dijk, Robertson; Szoboszlai, Mac Allister, H. Elliott; Salah, Diogo Jota, Luis Diaz. Allenatore: Jurgen Klopp











