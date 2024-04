DIRETTA/ Atalanta Liverpool video streaming tv: il 3-0 ad Anfield, e non solo (Europa League, 18 aprile 2024)

DIRETTA ATALANTA LIVERPOOL: I TESTA A TESTA

In vista della diretta di Atalanta Liverpool possiamo ricordare la prima volta in cui la Dea allenata da Gian Piero Gasperini ha avuto a che fare con una squadra inglese: al primo anno del Gasp da allenatore dell’Atalanta era arrivata la qualificazione in Europa League, e il gruppo E si profilava parecchio complicato con la presenza di Everton e Lione. Invece la Dea lo aveva vinto, rimanendo imbattuta: 14 punti davanti all’Olympique e ai deludenti Toffees, a chiudere la classifica era stato l’Apollon Limassol. L’Atalanta aveva aperto in casa (che era Reggio Emilia) contro l’Everton: era finita 3-0 con i gol di Andrea Masiello, Alejandro Gomez e Bryan Cristante.

Addirittura clamoroso il ritorno a Goodison Park: un roboante 5-1, che aveva fatto della Dea la prima italiana di sempre a segnare cinque gol su un campo inglese. L’impresa era stata firmata dalle doppiette di Cristante e Andreas Cornelius e il gol di Robin Gosens; l’Atalanta aveva segnato tre volte tra 86’ e 94’, all’Everton era rimasto solo il gol della bandiera firmato da Sandro Ramirez. Il 3-0 di Anfield timbrato una settimana fa ha avuto chiaramente una portata ancora più incredibile di quella vittoria di sei anni e mezzo fa, sempre a Liverpool; questa sera Gasperini ha la possibilità di fare ancora meglio, prendendosi la semifinale di Europa League. (agg. di Claudio Franceschini)

ATALANTA LIVERPOOL, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Purtroppo rimarranno delusi coloro che volevano gustarsi la diretta Atalanta Liverpool in chiaro, dato che non sarà possibile vederla se non su Sky che su DAZN come tutte le partite di UEFA Europa League della stagione 2023/2024.

Dunque, la diretta streaming di Atalanta Liverpool verrà trasmessa regolarmente su Sky Go e sull’applicazione di DAZN sui consueti apparecchi e dispositivi mobili.

ATALANTA LIVERPOOL, TRIPLO VANTAGGIO OROBICO

Appuntamento con la storia: la diretta Atalanta Liverpool potrebbe scrivere una pagina indimenticabile per la gente di Bergamo. Giovedì 18 aprile alle ore 21:00 andrà racconta della sfida valevole per il ritorno dei quarti di finale di Europa League. All’andata una vittoria storica orobica ad Anfield garantisce un vantaggio di ben tre reti in vista del ritorno a Bergamo: doppietta di Scamacca e gol di Pasalic.

Servirà una vera e propria impresa dei Reds che dovranno vincere con tre reti di scarto se vorranno portare la partita almeno ai tempi supplementari o addirittura ai rigori. Con quattro gol invece strapperebbero il pass diretto per la semifinale mentre con qualunque altro esito saranno i neroazzurri ad estromettere il Liverpool dalla competizione.

ATALANTA LIVERPOOL, LE PROBABILI FORMAZIONI

Con l’avvicinarsi dell’inizio della diretta Atalanta Liverpool, diventano sempre più concrete le probabili formazioni. Gasperini manderà in campo la squadra col consueto 3-4-1-2: Musso in porta, terzetto arretrato composto da De Roon, Hien e Djimsiti. Agiranno da esterni Zappacosta e Ruggeri con Pasalic e Ederson a centrocampo. Koopmeiners supporterà il duo De Ketelaere-Scamacca.

Il Liverpool risponderà con l’obiettivo di fare almeno tre gol per prolungare di mezz’ora l’incontro. Per farlo, ci sarà bisogno della migliroe formazione ed è per questo che Klopp opterà per un 4-3-3. In porta Alisson, difesa a quattro con Gomez, Konatè, Van Dijk e Robertson. Szoboszlai e Mac Allister le due mezzali con Endo regista. Tridente da sogno con Salah, Nunez e Luis Diaz.

ATALANTA LIVERPOOL, LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Scommettere sulla partita Atalanta Liverpool può diventare interessante per chi crede nella rimonta dei Reds. Infatti il passaggio del turno degli inglesi è quotato 5.50. Per chi vuole limitarsi al segno Gol parliamo di 1.44 volte la posta in gioco.

Le quote per le scommesse si espandono anche sui marcatori. Un altro gol di Scamacca dopo i due dell’andata è dato a 3.20. Molto più basso Salah marcatore, quotato appena a 2.











