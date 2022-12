Diretta/ Torino Almeria, streaming video tv: test utile per Juric (amichevole)

DIRETTA TORINO ALMERIA: SECONDA AMICHEVOLE!

La diretta Torino Almeria, in programma alle ore 17.00 di venerdì 16 dicembre 2022 presso la Pinatar Arena Football Center di Murcia, sarà un test amichevole. Una gara importante per Ivan Juric per conoscere la condizione atletica della sua squadra, tornata al lavoro dopo la pausa legata ai Mondiali in Qatar.

Questa sarà la seconda amichevole per il Torino. I granata lo scorso 10 dicembre hanno superato 0-1 l’Espanyol grazie alla rete di Miranchuk. Anche l’Almeria sta preparando il ritorno in campo, già due le amichevoli disputate dai biancorossi: sconfitta per 0-1 contro lo Sturm Graz e vittoria per 1-0 contro gli Hearts.

TORINO ALMERIA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE L’AMICHEVOLE

La diretta tv di Torino Almeria sarà riservata questa sera esclusivamente al canale ufficiale del club granata: Torino Channel. Le possibilità per la diretta streaming video di Torino Almeria saranno dunque legate alla possibilità di accedere al sito internet https://tv.torinofc.it/.

PROBABILI FORMAZIONI TORINO ALMERIA

Andiamo a scoprire quali sono le probabili formazioni dI Torino Almeria. Partiamo dalla formazione allenata da Ivan Juric, in campo con il 3-4-2-1: Berisha, Zima, Schuurs, Buongiorno, Bayeye, Ricci, Ilkhan, Lazaro, Miranchuk, Karamoh, Sanabria. Passiamo adesso alla compagine spagnola, in campo con il 4-5-1: Lazaro Fuoli, Puigmal, Chumi, Kaiky, Centelles, Ramazani, Portillo, Costa, Eguaras, Lazaro, Sousa.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse della diretta Torino Almeria sorridono alla formazione allenata da Ivan Juric. Andiamo a scoprire l’1-X-2 grazie a Goldbet: la vittoria del Torino è a 2,20, il pareggio è quotato 3,45, mentre il successo dell’Almeria è dato a 2,95. Secondo gli esperti potrebbero esserci diverse reti Over 2,5 a 1,76 e Under 2,5 a 1,96. Ancora meno equilibrio tra Gol e No Gol, rispettivamente a 1,61 e 2,15.











