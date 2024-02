DIRETTA/ Torino Atalanta Primavera (risultato 0-0) video streaming tv: si gioca! (26 febbraio 2024)

DIRETTA TORINO ATALANTA PRIMAVERA (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Ormai ci siamo: la partita sta iniziando, allora presentiamo la diretta di Torino Atalanta Primavera analizzando le statistiche nel campionato Primavera 1 delle due formazioni coinvolte. Il Torino Primavera purtroppo arriva da una vittoria, un pareggio e due sconfitte nelle ultime quattro giornate, frenando un cammino che in verità resta in generale ottimo, tanto che ancora oggi la classifica sorride con 37 punti, frutto di dieci vittorie, sette pareggi e cinque sconfitte, con una differenza reti giustamente positiva (+6), in virtù di 43 gol segnati a fronte dei 37 invece al passivo.

Diretta/ Milan Atalanta (risultato finale 1-1): Carnesecchi insuperabile (25 febbraio 2024)

Per l’Atalanta Primavera ecco invece tre vittorie e due pareggi nelle ultime cinque giornate, in un cammino certamente positivo per le ambizioni bergamasche, tanto che la classifica è di buonissimo livello con 37 punti proprio come i granata, che sono stati il frutto anche per gli orobici di dieci vittorie, sette pareggi e cinque sconfitte, di conseguenza è ampiamente in positivo la differenza reti nerazzurra (+11), perché l’Atalanta in questo campionato conta già 38 gol segnati a fronte dei 27 incassati finora. I numeri ci dicono questo, ma ora conta solo relativamente: parola al campo, finalmente la diretta di Torino Atalanta Primavera comincia per davvero! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA/ Fiorenzuola Virtus Verona (risultato finale 1-1): pari di Demirovic! (Serie C, 25 febbraio 2024)

TORINO ATALANTA PRIMAVERA, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv Torino Atalanta Primavera sarà visibile su Sportitalia, canale al numero 60 del digitale terrestre e di conseguenza in chiaro per tutti gratuitamente. L’alternativa come sempre riguarda la diretta streaming video. Sarà possibile assistere alla partita sia attraverso il sito www.sportitalia.com e sulla relativa app.

LA PRESENTAZIONE

Torino Atalanta Primavera, in diretta lunedì 26 febbraio 2024 alle ore 16.00 presso lo stadio Silvio Piola di Vercelli, sarà una sfida valida per la ventitreesima giornata del campionato Primavera 1. Sfida tra due squadre che a quota 37 punti occupano il secondo posto in classifica, ma che vivono due momenti diversi: l’ultima sconfitta in casa del Cagliari ha impedito di nuovo al Torino di sfruttare un’occasione per isolarsi alle spalle dell’Inter capolista, ora lontana 10 punti.

Diretta/ Roma Torino streaming video tv: De Rossi sulla cresta dell'onda (Serie A, 26 febbraio 2024)

L’Atalanta invece sta crescendo settimana dopo settimana e gli orobici ora hanno agganciato il treno delle seconde, quella in casa contro l’Empoli è stata la seconda vittoria consecutiva dei nerazzurri che sono reduci da cinque risultati utili consecutivi in campionato e in generale hanno perso solo una delle ultime nove partite disputate. Un successo contro i granata potrebbe isolare i bergamaschi in seconda posizione dopo una lunga rincorsa.

PROBABILI FORMAZIONI TORINO ATALANTA PRIMAVERA

Le probabili formazioni della diretta Torino Atalanta Primavera, match che andrà in scena allo stadio Silvio Piola di Vercelli. Per il Torino, Giuseppe Scurto schiererà la squadra con un 4-2-3-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Abati; Marchioro, Mendes, Rettore, Antolini; Dalla Vecchia, Mahari; Belinga, Acar, Ciammaglichella; Gabellini. Risponderà l’Atalanta allenata da Giovanni Bosi con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Pardel, Ghezzi, Manzoni, Vavassori, Armstrong, Fiogbe, Guerini, Tavanti, Bonanomi, Tornaghi, Colombo.

TORINO ATALANTA PRIMAVERA LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Torino Atalanta Primavera, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida del campionato Primavera 1. La vittoria del Torino con il segno 1 viene proposta a una quota di 2,00, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.25, mentre l’eventuale successo dell’Atalanta, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.30.











© RIPRODUZIONE RISERVATA