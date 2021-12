Diretta/ Torino Cagliari (Primavera) streaming video tv: in zona play off

DIRETTA TORINO CAGLIARI PRIMAVERA: SFIDA IN EQUILIBRIO

Torino Cagliari, in diretta domenica 5 dicembre 2021 alle ore 11.00 presso lo stadio Lamarmora-Pozzo di Biella, sarà una sfida valevole per l’undicesima giornata d’andata del campionato Primavera 1. Scontro in zona play off, quinto in classifica e a quota 17 punti il Torino, 2 lunghezze più indietro il Cagliari con entrambe le formazioni sconfitte in Coppa Italia nel mezzo della settimana, Toro ko ai supplementari in casa della Sampdoria, sardi eliminati ai rigori dall’Atalanta.

In campionato però il Torino è reduce da una brillante vittoria in casa del Verona, un poker rifilato agli scaligeri che peraltro erano accompagnati dall’entusiasmo di un momento molto positivo. Anche il Cagliari ha vinto nell’ultimo impegno di campionato, 2-1 per i sardi nel match interno contro il Milan. Il 10 febbraio scorso le due squadre hanno pareggiato 1-1 l’ultimo match disputato in casa del Torino.

DIRETTA TORINO CAGLIARI PRIMAVERA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Torino Cagliari Primavera sarà garantita in chiaro per tutti su SI Solo Calcio, canale numero 61 del telecomando del digitale terrestre. In aggiunta, ricordiamo che Sportitalia, emittente ufficiale del campionato Primavera 1, metterà a disposizione anche la diretta streaming video tramite il proprio sito internet oppure l’applicazione.

PROBABILI FORMAZIONI TORINO CAGLIARI PRIMAVERA

Le probabili formazioni di Torino Cagliari Primavera, match che andrà in scena allo stadio Lamarmora-Pozzo. Per il Torino, Federico Coppitelli schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Milan, Pagani, Savini, Anton, Di Marco, Baeten, Garbett, Angori, Reali, Rosa, Zanetti, Toledo. Risponderà il Cagliari allenato da Alessandro Agostini con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: D’Aniello; Delpupo, Iovu, Palomba, Zallu; Tramoni, Conti, Kourfalidis; Pulina, Yanken, Astrand John.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match al La Marmora-Pozzo di Biella, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Torino con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.65, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.35, mentre l’eventuale successo del Cagliari, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.35.



