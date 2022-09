Diretta/ Torino Cesena streaming video tv: scossa romagnola (Primavera)

DIRETTA TORINO CESENA PRIMAVERA: TORO FAVORITO!

Torino Cesena, in diretta domenica 11 settembre 2022 alle ore 15.00 presso lo stadio Silvio Piola di Vercelli, sarà una sfida valida per la 5^ giornata del campionato Primavera 1. Scossa romagnola nell’ultima partita contro il Lecce. Difficile l’impatto dopo il salto di categoria per il Cesena che ha iniziato il suo cammino con 3 sconfitte consecutive ma si è riuscito a scuotere battendo di misura i salentini grazie a un gol di Zoppi nel finale.

Diretta/ Alessandria Entella streaming video tv: grigi, fase delicata (Serie C)

Certo per i bianconeri quello in casa del Torino sarà un esame molto severo. Granata che sono riusciti a partire ottimamente con 10 punti in 4 partite e che fanno parte del quartetto di testa con Juventus, Bologna e Fiorentina. Dopo 3 vittorie consecutive, Toro fermato sull’1-1 nell’ultimo impegno in casa della Roma, risultato comunque sicuramente positivo vista la difficoltà dell’impegno.

Diretta/ Inter Torino (risultato finale 1-0): la zampata di Brozovic!

TORINO CESENA PRIMAVERA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Torino Cesena Primavera non sarà disponibile sui canali della nostra televisione: la partita del campionato 1 infatti andrà in onda soltanto sull’app Sportitalia, che potrete liberamente scaricare e installare su apparecchi mobili quali PC, tablet e smartphone. La visione del match di conseguenza sarà esclusivamente in diretta streaming video; a tale proposito ricordiamo che per assistere alle immagini potrete avvalervi anche del sito ufficiale dell’emittente, che trovate all’indirizzo www.sportitalia.com.

Probabili formazioni Inter Torino/ Quote, Barella e Radonjic vanno in copertina

PROBABILI FORMAZIONI TORINO CESENA PRIMAVERA

Le probabili formazioni della diretta Torino Cesena Primavera, match che andrà in scena allo stadio Silvio Piola di Vercelli. Per il Torino, Giuseppe Scurto schiererà la squadra con un 3-5-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Passador, Anton, N’Guessan, Gineitis, Caccavo, Dell’Aquila, Jurgens, Antolini, Dellavalle, Dembele, Ruszel. Risponderà il Cesena allenato da Giovanni Ceccarelli con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Galassi; David, Lilli, Ferretti, Francesconi, Bernardi, Carlini, Pieraccini, Lepri, Spatari, Sette.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Torino Cesena, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida del campionato Primavera. La vittoria del Torino con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.55, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.40, mentre l’eventuale successo del Cesena, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 4.20.











© RIPRODUZIONE RISERVATA